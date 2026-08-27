De US Open kan beginnen. Op zondag 30 augustus begint het tennisfeest in New York. De laatste Grand Slam van het tennisseizoen belooft uiteraard het nodige spektakel. Donderdag 27 augustus vond de loting plaats. Daardoor weten de Nederlandse mannen in elk geval waar ze aan toe zijn. De Nederlandse vrouwen moeten nog even wachten.

Bij de mannen doen er drie landgenoten mee. Jesper de Jong, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren sowieso geplaatst voor het hoofdtoernooi in New York. Donderdag kregen ze te horen met wie ze in de eerste ronde moeten afrekenen.

Zware dobber voor Tallon Griekspoor

Griekspoor en Van de Zandschulp weten wie ze treffen in de eerste ronde. Vooral Griekspoor kan aan de bak. De toptennisser treft een van de beste Amerikaanse tennissers: Ben Shelton, de nummer acht van de plaatsingsranglijst.

Voor Van de Zandschulp wacht een duel tegen een Brit. De Nederlander moet afrekenen met Jan Choinski. Mocht de 30-jarige Van de Zandschulp winnen, wacht daarna waarschijnlijk een hels karwei. Alex de Minaur (nummer zes van de ranglijst) is zeer waarschijnlijk dan de opponent.

Onduidelijkheid voor Jesper de Jong

Wie nog niet veel wijzer is, is Jesper de Jong. Hij treft namelijk een van de vele tennissers die zich moet kwalifceren via de voorrondes. Pas later wordt duidelijk wie van de gekwalificeerden dat wordt. Als De Jong en Van de Zandschulp hun eerste twee wedstrijden winnen, treffen ze elkaar in de derde ronde.

The 2026 US Open men's singles draw is set!



Check out Zverev's and Auger-Aliassime's quarters :arrow_down: pic.twitter.com/DX1ODStZsZ — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

Twee Nederlandse vrouwen op US Open?

Bij de vrouwen zijn er nog twee landgenotes die mogelijk het hoofdtoernooi halen. Aranxta Rus en Anouk Koevermans staan op de dag van de loting in de laatste kwalificatieronde. Zij horen, als ze het halen, pas op vrijdag tegen wie ze het in de eerste ronde mogen opnemen.

Veel grote namen weten wel waar ze aan toe zijn. Aryna Sabalenka treft Camila Osorio, Elena Rybakina moet afrekenen met Thea Frodin. Griekspoor zal ook kijken naar de verrichtingen van zijn vriendin Anastasia Potapova. Zij neemt het op tegen Tereza Valentova uit Tsjechië.

De eerste ronde van US Open begint op zondag 30 augustus. Op zaterdag 12 september is het tijd voor de vrouwenfinale, een dag later sluit US Open af met de mannenfinale (zondag 13 september).

Ready for play! The 2026 US Open women's singles draw is out.



Take a peek at Sabalenka's and Pegula's quarters :arrow_down: pic.twitter.com/jBZwWt7nQM — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

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