De volledige tennistop reist af naar New York voor de US Open om daar te strijden op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Tennis is in principe een individuele sport, maar een aantal spelers kunnen gelukkig ook veel steun vinden bij een collega. Er zijn tijdens het laatste grandslamtoernooi van het jaar tenslotte een aantal koppels te bewonderen en Tallon Griekspoor maakt ook onderdeel uit van die lijst.

Tennissers hebben geen doorsnee leven, want voor hun sport zijn ze het grootste gedeelte van het jaar op pad. Dan is het natuurlijk niet gek dat er tijdens toernooien weleens een vonk overslaat tussen twee spelers, want waar ga je anders de liefde van je leven vinden? Op de US Open, die van zondag 30 augustus tot en met zondag 13 september duurt, zijn er dan ook een aantal koppels te vinden.

Tallon Griekspoor en Anastasia Potapova

Natuurlijk kunnen we alleen maar beginnen bij het koppel met Nederlandse inbreng. Griekspoor heeft sinds vorig jaar tenslotte een relatie met Anastasia Potapova. De twee werden vorig jaar bij het grote toernooi van Indian Wells voor het eerst gespot bij elkaar gespot en maanden later werd definitief duidelijk dat de twee inderdaad samen zijn. Eerder dit jaar moedigde de Nederlander zijn geliefde in Madrid zelfs nog met veel succes aan.

Voor Potapova, die in 2016 het juniorentoernooi won van Wimbledon, is het niks nieuws om een koppel te vormen met een collega, want eerder was ze zelfs getrouwd met een mannelijke tennisser. Ze stapte in december 2023 in het huwelijksbootje met de Kazach Alexander Shevchenko, maar al binnen een jaar gingen de twee weer uit elkaar. Daarna vond de huidige nummer 25 van de wereld de liefde bij Griekspoor.

Griekspoor en Potapova reizen allebei wel met wat zorgen af richting New York, want de Nederlander moest zich onlangs bij het masterstoernooi van Cincinnati afmelden met een blessure. Dat gebeurde de in Rusland geboren Potapova, die sinds dit jaar voor Oostenrijk uitkomt, enkele dagen voor de US Open ook bij het WTA-toernooi van Monterrey.

Alex de Minaur en Katie Boulter

Voor Alex de Minaur en Katie Boulter begon het allemaal niet op de tennisbaan, maar in een hotel. "We kwamen elkaar daar tegen om zes uur 's ochtends en haalden daarna samen wat koffie. Vanaf dat moment wist ik dat het iets voor de lange termijn was", vertelde de Australiër over hun eerste ontmoeting tegen Sydney Morning Herald.

Het was voor De Minaur en Boulter niet bepaald makkelijk om te daten, want ze leerden elkaar kennen op het moment dat ze elkaar door de coronacrisis en de bijbehorende lockdowns nauwelijks konden zien, maar ze belden elkaar met grote regelmaat en dat was het allemaal waard. "Haar gezelschap was iets waar ik naar op zoek was: het gaf me een vredig gevoel", aldus De Minaur.

Het duurde een jaar voordat ze aan het grote publiek bekendmaakten dat ze een koppel waren, maar sindsdien doen ze niet bepaald geheimzinnig over hun privéleven. De twee tennissers staan erom bekend dat ze elkaar maar wat graag in de maling nemen en daarbij moet met name De Minaur het verduren. Zo verstoorde Boulter vorig jaar nog een van zijn interviews en fakkelde ze hem ook compleet af toen ze samen een wedstrijd verloren tijdens een demonstratietoernooi.

De Minaur lijkt het zijn geliefde niet kwalijk te nemen, want in december 2024 ging hij op één knie voor de Britse. De twee gaven elkaar na hun uitschakeling op Wimbledon deze zomer het jawoord en dus spelen ze in New York voor het eerst een grandslamtoernooi als getrouwd koppel.

Gaël Monfils en Elina Svitolina

Gaël Monfils en Elina Svitolina waren al jarenlang actief op dezelfde toernooien, maar hadden desondanks weinig contact met elkaar. De Fransman, die twee keer de halve finales van een grandslamtoernooi haalde, wist tenslotte dat de Oekraïense een relatie had. Toen die eindelijk klapte, sloeg hij zijn slag.

Svitolina deelde na haar zege op de WTA Finals in 2018 een foto vanuit Parijs en dat was koren op de molen voor de Fransman. Hij was samen met zijn vrienden een avondje uit en vroeg Svitolina of ze toevallig zin had om ook een drankje te komen doen. Daar was de Oekraïense, die in 2021 brons pakte op de Olympische Spelen, wel voor in en het leidde al snel tot meer.

De twee deelden hun geluk maar al te graag met de wereld, want ze begonnen al snel op Instagram het account g.e.m.s. life, een naam die geïnspireerd is op hun initialen. Misschien gingen ze daarmee juist iets te snel, want in 2021 liep de relatie al stuk. Als tennissers weten ze natuurlijk hoe ze met een break om moeten gaan en dus maakten ze het enkele maanden later weer goed.

Ze lieten er vervolgens geen gras over groeien, want in datzelfde jaar trouwden ze én raakte Svitolina zwanger. In mei 2022 werden de toptennissers voor het eerst ouders door de geboorte van dochtertje Skaï. Svitolina keerde daarna met succes terug in het tennis en is inmiddels weer te vinden in de top 10 van de wereld.

Samen deden ze deze US Open zelfs mee aan het gemengd dubbelspel en daarin strandden ze in de halve finales. Het evenement in New York wordt hun laatste grandslamtoernooi als actief tenniskoppel, want Monfils stopt na dit jaar.

Nuno Borges en Gabriela Ruse

Het nieuwste koppel in deze lijst is direct ook het meest onbekende voor de Nederlandse fans. De 29-jarige Portugees Nuno Borges en de één jaar jongere Gabriela Ruse uit Roemenië vormen sinds enkele maanden een koppel. Zij lopen al flink wat jaren mee in de tenniswereld, maar toch sloeg de vonk pas onlangs over. Ruse moedigde haar vriend vorige maand op Wimbledon aan toen hij speelde tegen de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner.

Borges is geen hoogvlieger, maar was in 2024 wel de nummer 30 van de wereld en won in dat jaar ook zijn enige ATP-titel. Dat deed hij in een hele bijzondere finale, want in het Zweedse Bastad versloeg hij Rafael Nadal met klinkende cijfers op gravel: 6-3, 6-2. Dat zou achteraf de laatste van de in totaal 131 finales van de Spaanse legende blijken.

Ruse won net als Borges in haar loopbaan één titel, maar deed dat wel al een tijd terug. Ze was in 2021 in Hamburg de sterkste. Sindsdien haalde ze driemaal de finale van een toernooi, waaronder vorig jar in Rosmalen, maar die verloor ze allemaal.

Succesvolle voorbeelden

Deze vier koppels vormen natuurlijk bepaald geen uitzondering in de tenniswereld, want in het verleden waren er genoeg andere succesvolle liefdesverhalen. Andre Agassi en Steffi Graf zijn misschien wel het bekendste stel. De twee legendes trouwden in 2001 en kregen twee kinderen, waarvan er eentje erg goed kan honkballen.

Ook tennislegende Roger Federer vond het geluk met een collega. Hij papte aan met Mirka Vavrinec, die door blessureleed al op jonge leeftijd moest stoppen. De Zwitser en de Slowaakse trouwden in 2009 en hebben inmiddels vier kinderen samen.

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