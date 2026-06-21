Tennistalent Thijs Boogaard is lekker aan de weg aan het timmeren. De 17-jarige jongeling maakte vorige week indruk bij het ATP-toernooi in Rosmalen en zondag sleepte hij zijn eerste tennistitel bij de senioren binnen.

Boogaard staat al van jongs af aan te boek als een groot talent en won vorig jaar de iconische Orange Bowl. Dat jeugdtoernooi werd in het verleden gewonnen door grote namen als Roger Federer, Andy Roddick en Dominic Thiem. Een garantie voor een succesvolle carrière is dat echter niet, want er zijn ook een hoop winnaars die nooit wisten door te breken.

De jonge Nederlander zet dit jaar zijn eerste stapjes op het profcircuit en maakte als lucky loser op de ABN AMRO Open zijn debuut op de ATP Tour. Hij kreeg vervolgens een wildcard voor het toernooi van Rosmalen en daar maakte hij indruk. Boogaard boekte op het gras zijn eerste profzege ooit en ging vervolgens in een thriller ten onder tegen wereldtopper Daniil Medvedev. De Rus moest zelfs één matchpoint wegwerken.

Eerste titel bij de senioren

Na zijn mooie avontuur in Nederland moest Boogaard deze week op een stuk kleiner toernooi aan de bak. Hij deed in het Portugese Lourinha mee aan een ITF-toernooi, na de ATP Tour en challengers het derde niveau. Daar trok Boogaard zijn goede vorm echter gewoon door. In Portugal bereikte het talent voor het eerst een finale bij de senioren.

Hij nam het daarin zondag op tegen thuisspeler Tiago Torres. De Portugees is de nummer 513 van de wereld en staat daarmee ruim honderd plekken boven Boogaard, die op de 639e plaats terug te vinden is. De Nederlander won de eerste set met 7-5, maar kwam er vervolgens lange tijd niet aan te pas.

Torres pakte de tweede set met 6-2 en nam vervolgens in de beslissende set een 4-1 voorsprong. De beslissing leek gevallen te zijn, maar Boogaard dacht daar anders over. Hij maakte de dubbele break achterstand goed en haalde alsnog de titel binnen door zes van de laatste zeven games te winnen: 7-5, 2-6, 7-5.

Voor Boogaard is het zijn eerste titel bij de senioren en daardoor gaat hij ook een flinke sprong maken op de wereldranglijst. De Nederlander stijgt ongeveer honderd plaatsen en komt dus in de buurt van de top 500.

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