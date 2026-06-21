Tallon Griekspoor was de afgelopen drie jaar de beste Nederlandse tennisser bij de mannen, maar daar gaat vlak voor Wimbledon verandering in komen. Griekspoor heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi van Mallorca en daar won hij vorig jaar nog de titel. De tennisser verliest daardoor flink terrein op de wereldranglijst.

Griekspoor beleefde in 2023 zijn grote doorbraak met toernooizeges in het Indiase Pune en in eigen land in Rosmalen. Zijn zegetocht op het Brabantse gras leverde hem naast zijn tweede ATP-titel ook de status op van beste Nederlandse tennisser. Hij passeerde Van de Zandschulp en was vanaf dat moment drie jaar lang de nummer 1 van ons land.

Die status raakt hij echter binnenkort kwijt. Griekspoor heeft zich afgemeld voor het grastoernooi van Mallorca en aangezien hij daar vorig jaar zijn derde ATP-titel won, verliest hij 250 punten voor de wereldranglijst. Dat zorgt ervoor dat de Nederlander vlak voor Wimbledon flink gaat zakken.

Van de Zandschulp nieuwe nummer 1 van Nederland

Dat is nog niet het geval voor de ranking van komende week, maar wel die van maandag 29 juni, de dag dat Wimbledon begint. Griekspoor zal dan sowieso zakken naar plek 57 en kan nog verder dalen als andere spelers het komende week goed doen. De Nederlander was eerder dit jaar één week de nummer 51 van de wereld, maar stond de afgelopen drie jaar verder altijd in de top 50.

Griekspoor gaat daardoor ook zijn status als nummer 1 van Nederland kwijtraken. Van de Zandschulp verliest na komende week geen punten en wipt over Griekspoor heen. Net als zijn landgenoot komt ook hij overigens nergens in actie in de week voor Wimbledon.

Van de Zandschulp kan terugkijken op een goed laatste jaar, want in juli 2025 viel hij uit de top 100 en was hij achter Jesper de Jong zelfs een tijdje de nummer 3 van ons land. Inmiddels staat Van de Zandschulp op plek 52 en hij mag zich eind deze maand dus weer de beste tennisser van Nederland noemen.

Het zal echter van Wimbledon afhangen welke landgenoot na het grandslamtoernooi de beste Nederander is. Het verschil tussen Griekspoor en Van de Zandschulp is namelijk heel klein. Ook heeft Van de Zandschulp in Londen meer punten te verdedigen. Hij haalde vorig jaar de tweede ronde, terwijl Griekspoor al strandde in de eerste ronde.

Onderlinge ontmoetingen

In onderlinge ontmoetingen leidt Griekspoor overigens wel nog met 3-1 tegen Van de Zandschulp. De twee kwamen elkaar eerder deze maand in Rosmalen nog tegen in de eerste ronde en toen won Griekspoor voor de derde keer op rij van zijn landgenoot.

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