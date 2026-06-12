Nederlandse tennistalent Thijs Boogaard heeft het de Rus Daniil Medvedev erg lastig gemaakt op de Libema Open. Nadat hij de eerste set verloor, kwam hij een dag later terug in de wedstrijd. Het was echter net niet genoeg voor de overwinning.

Boogaard maakte het erg spannend. Het duel werd donderdag gestaakt vanwege de weersomstandigheden en de Nederlander begon daardoor vrijdag met een set achterstand. Hij wist de tweede set vervolgens te winnen. In de beslissende set kwam Medvedev op 5-2-voorsprong, maar Boogaard wist er nog een tiebreak uit te slepen.

Daarin was het jonge talent meteen dominant en leek hij op weg naar een bijzondere stunt tegen de nummer acht van de wereldranglijst. Maar op matchpoint gleed hij uit, waarna Medvedev er met de zege vandoor ging. Hij won uiteindelijk met 3-6, 6-4, 6-7.

Onderbreking

Bij het tennistoernooi in Rosmalen werden donderdag vanwege de regen opnieuw wedstrijden gestaakt. De partij tussen Thijs Boogaard en Medvedev werd in de tweede set stilgelegd. Dinsdag gebeurde hetzelfde bij het Nederlandse onderonsje tussen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Griekspoor ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor.

De 17-jarige Boogaard had in de tweede set een 3-2-voorsprong in games toen de tennissers naar binnen werden geroepen. Medvedev (30) had de eerste set in zijn voordeel beslist met 6-3. De tennissers hervatten het duel vrijdag als tweede partij op het centre court.

Medvedev speelt later op de dag de kwartfinale tegen de Portugees Nuno Borges of de Kroaat Marin Čilić. Hun partij werd donderdag eveneens stilgelegd.

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