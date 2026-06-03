De Nederlandse dubbelspelers David Pel en Sander Arends zijn jammerlijk uitgeschakeld in de kwartfinales van Roland Garros. Er lagen mooie kansen om verder te komen dan de laatste acht, aangezien ze tegen een eveneens ongeplaatst koppel moesten spelen in Parijs. Na anderhalf uur moesten ze hun hoofd buigen in straight sets.

Het Franse duo Quintin Halys/Pierre-Hugues Herbert was met 6-4, 6-4 te sterk voor de Nederlandse specialisten. Zij gaan door naar de halve finales voor eigen publiek, waarin ze de als tweede geplaatste Harri Heliovaara (Finland) en Henry Patten (Groot-Brittannië) treffen.

Pel kon helaas niet weer stunten op een Grand Slam. Vorig jaar haalde hij met zijn Australische partner Hijikaata de finale van Wimbledon, die hij wel verloor. Dit jaar was het nog niet fantastisch wat hij liet zien als dubbelspecialist, maar in Parijs was hij wel weer op z'n best. In de achtste finale versloeg hij samen met Arends het als zevende geplaatste koppel.

Prijzengeld

Door het behaalde aantal punten stijgt Pel op de virtuele wereldranglijst van het dubbelspel naar zijn hoogste positie ooit. Hij staat daarop momenteel 24ste, terwijl zijn beste notering de 26ste plek is. Hij mag ook samen met Arends 82.000 euro aan prijzengeld verdelen. Hadden ze wel gewonnen, dan was het bedrag de lucht in geschoten naar 150.000 euro.

Alleen Demi Schuurs over

Arends staat een stuk lager op de ranking en stijgt nauwelijks door de kwartfinale op Roland Garros. Hij staat 55ste en zal rond die plek blijven. Met de uitschakeling van het Nederlandse duo is er nog maar één Nederlander over in Parijs. Demi Schuurs staat met haar partner Ellen Perez uit Australië in de kwartfinale tegen het als tweede geplaatste koppel Anna Danilina/Aleksandra Krunic.

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