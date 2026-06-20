Sem Verbeek is een jaar na zijn zege in het gemengd dubbelspel terug in Londen voor Wimbledon. De topspeler kijkt erg uit naar zijn nieuwe kans op het toernooi, maar hij blikt ook terug op een lastige periode in zijn leven van twee jaar geleden.

Verbeek schreef in 2025 geschiedenis tijdens Wimbledon. De toptennisser wist als tweede Nederlander het gemengd dubbelspel van het grastoernooi te winnen. Dat deed Verbeek samen met zijn Tsjechische dubbelpartner Katerina Siniakova. Betty Stöve was de enige die de prestatie van de Amsterdammers eerder al voltooide. Zij won in 1978 en 1981 het gemengd dubbelspel van Wimbledon. Verbeek wil vanaf 29 juni ook strijden om het toernooi voor de tweede keer te winnen.

Donkere periode voor Verbeek

Na zijn zege in 2025 stortte Verbeek ter aarde op het heilige gras van het Centre Court. Dat deed hij van geluk, mede omdat hij terugdacht aan zijn lastige periode in 2024. In gesprek met De Telegraaf vertelt Verbeek dat zijn moeder in dat jaar een herseninfarct kreeg. In dezelfde periode strandde zijn vijfjarige relatie met zijn toenmalige vriendin en stopte hij ook met de samenwerking met zijn Zweedse dubbelpartner. "Het voelde alsof mijn stabiliteit wegviel", vertelt Verbeek over de donkere periode in zijn leven.

Verbeek vertelt ook zijn moeder nog altijd gevolgen ervaart van haar herseninfarct. "Mijn moeder was altijd de verbindende factor is ons gezin, maar na haar herseninfarct is onze hele dynamiek veranderd. Ze kan alleen nog maar non-verbaal communiceren. Mijn vader doet het echt heel goed", geeft de toptennisser complimenten aan hem.

Nieuwe kans op Wimbledon

De emoties van Verbeek na zijn zege op Wimbledon in 2025 kwamen dan ook toen hij op de tribune keek. Daar zaten allebei zijn ouders en zijn zus om hem aan te moedigen. "We zijn als gezin veel hechter geworden. Dat is ergens een geluk bij een ongeluk. We realiseren ons dat het leven van de ene op de andere dag zomaar anders kan zijn." Het is nog niet bekend tegen wie Verbeek het in de eerste wedstrijd van het gemengd dubbeltoernooi op Wimbledon op zal nemen. De Amsterdammer kent niet zijn beste jaar, maar voelt zich goed en gaat weer vol voor de zege.

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