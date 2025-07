Nederlandse toptennisser Sem Verbeek en zijn Tsjechische dubbelparter Katerina Siniakova hebben een historische zege geboekt op Wimbledon. Ze wonnen de grandslamtitel in de het gemengd dubbelspel na een spannende finale tegen de Brit Joe Salisbury en de Braziliaanse Luisa Stefani.

De eerste set was behoorlijk spannend. Verbeek en Siniakova stonden er goed voor, ondanks een paar slordige foutjes. Bovendien moesten ze een punt over spelen vanwege een ballenmeisje dat te vroeg begon te rennen en daarbij Verbeek in de weg liep. De set moest uiteindelijk beslist worden met een tiebreak. Het Nederlands/Tsjechische duo trok de winst naar zich toe.

In de tweede set pakten Verbeek en Siniakova al snel de break. Daarna had Stefani een medische timeout nodig. Ze had gedurende de partij al wat fysieke klachten en moest daaraan behandeld worden door de fysio. Na een onderbreking van zeven minuten kon het spel weer hervat worden.

Daarna was de spanning direct weer terug. Ook de tweede set moest beslist worden met een tiebreak. Daarin waren Verbeek en zijn partner weer het sterkst.

De 31-jarige Verbeek versloeg dinsdag samen met de Siniakova (nummer één van de wereld bij de vrouwen) in de halve finales het Kroatisch/Hongaarse duo Mate Pavic en Timea Babos: 6-3, 7-5. Dat betekent dat de Nederlander voor het eerst in zijn loopbaan in de finale van een grandslamtoernooi staat.

Historische titel

Verbeek schreef donderdag in de finale Nederlandse tennishistorie. Nooit eerder wist een Nederlandse man namelijk het gemengd dubbelspel op Wimbledon te winnen. Jacco Eltingh verloor in 1992 samen met Miriam Oremans de finale en een jaar later overkwam dat Tom Nijssen met Manon Bollegraf.

Een Nederlandse vrouw wist ooit wel twee keer het toernooi te winnen. Betty Stöve was in 1978 en 1981 de beste, maar dat was samen met de Zuid-Afrikaan Frew McMillan. De legendarische Nederlandse tennisster verloor ook nog drie keer de finale: in 1975 met Allan Stone en in 1977 en 1979 met McMillan. Stöve haalde in 1977 overigens ook de finale in het enkelspel en is daarmee nog altijd de enige Nederlandse grandslamfinaliste bij de vrouwen.

