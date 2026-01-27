Op de Australian Open is ook de laatste Nederlander uit het dubbelspel verdwenen. Sem Verbeek won vorig jaar samen met de Tsjechische Katerina Siniakova nog de titel in het gemengd dubbel op Wimbledon, maar op de Australian Open waren de kwartfinales het eindstation.

Verbeek beleefde in 2025 zijn grote doorbraak. De 31-jarige Nederlander haalde verrassend de halve finales op de Australian Open in het mannendubbelspel en greep op Wimbledon zelfs zijn eerste grandslamtitel door met Siniakova het gemengd dubbel te winnen. De Tsjechisch is niet de eerste de beste, want zij is een ware dubbellegende. Ze is de nummer 1 van de wereld in het vrouwendubbel en won in die discipline al tien grandslamtitels.

De twee deden vorig jaar op Wimbledon voor het eerst samen mee en dat werd dus direct een groot succes. Op de Australian Open besloten ze het weer samen te proberen en na twee zeges in Melbourne waren ze tot dinsdag dus nog altijd ongeslagen als koppel. In de kwartfinales ging het echter mis.

Verbeek onderuit met Siniakova

Verbeek en Siniakova troffen het Franse duo Kristina Mladenovic en Manuel Guinard. De twee Fransen wonnen in de achtste finales nog van Demi Schuurs en haar Britse partner Julian Cash. Een ronde later moest ook de laatste Nederlander in het dubbelspel eraan geloven.

De Wimbledon-kampioenen verloren de eerste set in een tiebreak, maar pakten de tweede set en daardoor moest een match-tiebreak de beslissing brengen. Daarin gaat het erom welk team als eerste tien punten pakt. Verbeek en Siniakova kwamen met 6-4 voor, maar Mladenovic en Guinard knokten zich terug en pakten met 10-8 de zege. Daarmee komt er na zeven zeges op rij een einde aan de ongeslagen status van Verbeek en Siniakova als koppel op de tennisbaan.

Bron: HBO Max/Eurosport

Nederlanders klaar in Melbourne

Door de nederlaag van Verbeek liggen nu alle Nederlanders uit de Australian Open. In het enkelspel was Botic van de Zandschulp afgelopen zaterdag al de laatste Nederlander die naar huis gestuurd werd. Van de Zandschulp werd geklopt door tienvoudig kampioen Novak Djokovic.

