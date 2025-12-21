Nick Kyrgios heeft een wildcard gekregen voor de Brisbane International van volgende maand. De 30-jarige Australiër zal daardoor zijn eerste ATP Tour-wedstrijd in tien maanden tijd gaan spelen.

Kyrgios is een van de meest besproken persoonlijkheden in het tennis en bereikte in 2022 de finale van Wimbledon, die hij uiteindelijk verloor van Novak Djokovic. Afgelopen seizoenen kampte hij echter met meerdere blessures, waardoor hij in de laatste drie jaar aan maar slechts één Grand Slam-toernooi deelnam. Dat was op in januari tijdens de Australian Open, waar hij in de eerste ronde verloor van Jacob Fearnley.

Vanwege het vele blessureleed dat hij heeft ervaren, zal Kyrgios er alles aan doen om fit te blijven, in de hoop om opnieuw aan de Australian Open te kunnen meedoen.

Planning

Zijn eerste duel staat komende zondag op de planning. Kyrgios zal het dan opnemen tegen Aryna Sabalenka in een zogenoemde 'Battle of the Sexes'-wedstrijd. Daarna reist hij af naar zijn thuisland om op de Brisbane International zijn eerste ATP Tour-wedstrijd in tien maanden te spelen. Dat toernooi gaat op zondag 4 januari van start.

Kyrgios deed al vier keer mee aan de Brisbane International en won het toernooi in 2018. In de finale was hij toen te sterk voor de Amerikaan Ryan Harrison.

Naar de Australian Open?

Na zijn activiteiten in Brisbane in 2026 doet hij vervolgens mee aan de Kooyong Classic, een opwarmertje dat plaatsvindt vlak voor de start van de Australian Open.

Kyrgios kan zich op basis van zijn ranking alleen niet meer rechtstreeks plaatsen voor Grand Slams, omdat hij door zijn fysieke tegenslagen is weggezakt naar plek 673 van de wereld.

Toch hoopt hij volgende maand in het hoofdtoernooi van de Australian Open te staan. De toernooileiding kan in het mannensingle namelijk acht wildcards uitdelen.