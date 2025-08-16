Tennisser Nick Kyrgios en Costeen Hatzi maakten in 2024 bekend na bijna drie jaar een punt achter hun relatie te zetten. De laatstgenoemde heeft haar boekje open gedaan over de relatie.

Voor de breuk was de socialmedia-ster een trouwe supporter van de flamboyante Australiër tijdens zijn tenniswedstrijden. Ze juichte in Melbourne toen Kyrgios in 2022 de dubbeltitel pakte op de Australian Open met dubbelpartner Thanasi Kokkinakis, en vierde datzelfde jaar feest in Londen na zijn finaleplaats. In 2023 doken echter steeds vaker geruchten op over spanningen in de relatie, zeker toen Kyrgios door een blessure een groot deel van het seizoen moest missen.

'Ik deed alles'

Hatzi heeft nu onthuld hoe ver ze ging om Kyrgios gelukkig te houden. De 26-jarige vertelde ook hoe ze zich aan het aanpassen is aan het leven zonder de voormalig nummer 13 van de wereld. “Ik ging mee naar alle toernooien. Ik deed alles achter de schermen: zijn was, zijn eten koken, alles,” vertelde ze aan News Corp. “Ik deed dat graag, omdat ik van hem hield en we destijds een geweldige relatie hadden. Dus ik heb geen spijt van iets dat ik heb gedaan.”

Maar het is nu compleet anders voor Hatzi. "Ik heb ineens alle tijd voor mezelf. Ik zit in een heel reflectieve maar ook gemotiveerde fase. Het was zeker even wennen, maar ik had me daar mentaal op voorbereid; het kwam dus niet als een schok.”

Steun

De influencer gaf toe dat ze sinds de breuk niet '100 procent gelukkig' was, maar zei dat de focus op de groei van haar bedrijf en haar fitnessroutine haar hielpen om 'mentaal sterk' te blijven. Ze prees daarnaast de steun van familie en vrienden en weigerde haar ex-partner te bekritiseren. "Ze hebben me het goede advies gegeven om me vooral op mezelf te richten en bij de breuk de stijlvolste te zijn," vertelde ze. "Dat heb ik me echt eigen gemaakt, omdat ik zijn naam niet wil beschadigen.

Louter positief

Ondanks de breuk spreekt Hatzi opvallend liefdevol over haar ex. "Soms nemen mijn emoties de overhand, maar dan herinner ik mezelf eraan dat het niet in mijn aard ligt om iets slechts over hem te zeggen. We hebben nog steeds een prachtige relatie gehad, ook al liep het anders dan ik had gehoopt. Ik hoop dat hij gelukkig is. Ik wens hem absoluut niets slechts toe."

Kyrgios heeft eerder geweigerd te onthullen wat de reden van de breuk was, maar net als Hatzi bleef hij respectvol naar zijn ex. Hij zei: "Er gebeuren dingen. Ik wens haar niets dan het beste."