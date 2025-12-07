De veelbesproken Nick Kyrgios heeft de afgelopen drie jaar flink geworsteld met blessures, maar het lijkt erop dat de ellende voorbij is en de Australische tennisser binnenkort terugkeert op de toernooien. Voorafgaand aan zijn comeback deed hij echter een opmerkelijke uitspraak.

De veelbesproken Kyrgios keert binnenkort dan eindelijk terug op de tennisbaan. Na drie jaar vol blessureleed, operaties en revalidatie, zet de 28-jarige Australiër voorzichtige stappen richting een comeback op de toernooien. Hij start met een demonstratiewedstrijd in Londen, gevolgd door de Battle of the Sexes-exhibities in India en Dubai, waar hij het opneemt tegen Aryna Sabalenka.

Wimbledon-finale

En dat is nog niet alles. Begin 2026, vlak voor de Australian Open, het eerste Grand Slam van het seizoen, heeft hij zich ingeschreven voor de Kooyong Classic-exhibitie. Dit bevestigt zijn serieuze plannen voor een terugkeer in de competitie. Voorafgaand aan zijn nieuwe wedstrijden was Kyrgios te gast in de podcast van Patrick Mouratoglou. Daar sprak hij openhartig over de grootste finale uit zijn carrière, die hij van Novak Djokovic verloor op Wimbledon 2022.

De Australiër legde uit dat een overwinning er niet in zat. "Ik geloof niet dat ik meer had kunnen doen. Ik speelde goed, maar in de tiebreak van de vierde set was ik hopeloos. Ook in de derde set liet ik het liggen. Het stond 4-4, ik serveerde en leidde met 40-0, en hij brak me. Dat is ondenkbaar op gras. Er knapte op dat moment iets in mijn hoofd", aldus Kyrgios.

Nadal

De Australiër raakte tijdens het gesprek ook het eeuwige toprivaliteit in het mondiale tennis aan en sneerde zonder aanleiding richting Rafael Nadal. "Als mijn tegenstander Rafael Nadal was geweest, of iemand anders, dan geloof ik dat ik het wel had gered", zei hij. Alexander Bublik mengde zich in het gesprek en vroeg kort: "Was Rafa bang voor je?" Kyrgios antwoordde bevestigend: "Ja."