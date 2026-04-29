Grigor Dimitrov was vorig jaar nog hard op weg naar een enorme stunt tegen Jannik Sinner in de achtste finales van Wimbledon, maar bij een 2-0 voorsprong in sets sloeg plotseling het noodlot toe. Dat heeft een flinke impact gehad op de Bulgaar, want hij moet zich volgende maand op Roland Garros voor het eerst in een hele lange tijd zelfs zien te kwalificeren voor een grandslamtoernooi.

Dimitrov was op 7 juli 2025 nog de nummer 21 van de wereld en het leek erop dat hij nog verder zou gaan stijgen, want op Wimbledon was hij geweldig op dreef. Hij haalde eenvoudig de vierde ronde en daarin wist hij Sinner tot wanhoop te drijven. De Bulgaar pakte de eerste twee sets en niets wees erop dat de nummer 1 van de wereld de partij om zou gaan draaien.

Dat bleek uiteindelijk ook niet nodig, want toen Dimitrov een ace sloeg waarmee hij er 2-2 in de derde set van maakte, ging het volledig fout. Het schoot in zijn borstspier en direct was duidelijk dat hij niet meer verder kon spelen. Sinner ontsnapte aan uitschakeling en stond zes dagen later zelfs met de beker in zijn handen nadat hij rivaal Carlos Alcaraz versloeg in de finale.

Vrije val Dimitrov

Met de 34-jarige Dimitrov is het sinds dat moment eigenlijk niet meer goed gekomen. Hij miste bijna alle andere toernooien in 2025 en won sinds zijn terugkeer op de tennisbaan dit jaar slechts twee van de tien partijen.

Ook in Madrid sneuvelde hij afgelopen week alweer in de eerste ronde tegen de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo (ATP-96). De voormalig nummer 3 van de wereld is door al die problemen flink gezakt op de wereldranglijst en zal komende week zelfs terug te vinden zijn op plek 168, zijn laagste positie in zestien jaar tijd.

Eerste keer kwalificaties sinds 2011

Dat heeft ook gevolgen voor Roland Garros, het eerstvolgende grandslamtoernooi. Dimitrov staat zo laag dat hij niet rechtstreeks toegelaten is tot het hoofdtoernooi. Hij moet dus meedoen aan de kwalificaties en zal daar drie potjes moeten winnen om voor het zestiende jaar op rij zijn opwachting te mogen maken op het gravel in Parijs.

Voor Dimitrov, in 2017 nog winnaar van de ATP Finals, gaat het de eerste keer sinds de Australian Open van 2011 worden dat hij mee moet doen aan de kwalificaties voor een grandslamtoernooi. De Bulgaar was op dat moment 19 jaar oud.

Dimitrov kan in ieder geval vertrouwen halen uit het resultaat van toen. Hij wist te winnen van Matteo Viola, Reda El Amrani en de Nederlander Thomas Schoorel en plaatste zich zodoende voor het eerst voor het evenement in Melbourne.