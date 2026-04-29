Alexander Zverev en Jakub Mensik maakten er een latertje van op het masterstoernooi van Madrid. De nummer 2 van de plaatsingslijst en de Tsjech speelden een driesetter en waren pas ver na enen klaar. Dus werd het slotstuk afgewerkt voor lege tribunes. Eerder beklaagde toptennisser Jannik Sinner zich er al over.

De nummer 1 van de wereld zei: "Twee wedstrijden die om 20.00 uur starten, is te veel. Dit zeggen we al tijden. Ze kunnen ook starten om 18.30 uur bijvoorbeeld, dan zou het een ander verhaal zijn. Niet alleen hier, maar bij andere toernooien. Het is onacceptabel dat een tenniswedstrijd om 22.50 uur start. Daar wordt niemand beter van", verklaarde de Italiaan.

Wedstrijd eindigt voor lege tribunes

De wedstrijden op dinsdag begonnen zelfs nog later. Daniil Medvedev en Flavio Cobolli startten om 21.00 uur pas. Die partij ging al tot het gaatje en duurde 2 uur en 19 minuten. Het werd 6-3 5-7 6-4 voor de Italiaan. Daarna duurde het even voordat Cobolli wist wie zijn tegenstander zou worden in de kwartfinales.

Om 22.50 uur stapten Zverev en Mensik pas de baan op. Het was 29 april toen de laatste bal werd geslagen, terwijl de twee toptennissers op de 28e begonnen. Daarbij hielp het niet mee dat Zverev en Mensik zwaar aan elkaar gewaagd waren. De eerste set ging in 38 minuten naar de Duitser: 6-3.

Daarna werd het nachtwerk. De tweede set duurde al bijna een uur. Daarin zegevierde Mensik na een tiebreak, die trok hij met 7-4 naar zijn hand. Dus begonnen de twee rond 00.30 uur aan de derde set. Daarin was het de Tsjech die zijn tegenstander als eerste brak. Zverev deed echter meteen wat terug. Op 4-3 plaatste de Duitser de beslissende break. Daarna serveerde hij de wedstrijd vakkundig uit.

'Het doet pijn om te zien'

Dat gebeurde voor een handjevol mensen na 01.00 uur. Dat zat een Spaanse journalist dwars. "Nieuwe dag in Madrid, nieuwe nachtsessie. Twee lange partijen van drie sets zorgen ervoor dat ik de laatste set van de dag moet beginnen als het bijna één uur 's nachts is. Zo ziet het hoofdstadion er nu uit. Het doet pijn om dit te zien", beklaagde José Morón zich. "De nachtsessie kan niet om 20 uur beginnen."