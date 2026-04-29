Het masterstoernooi van Madrid is momenteel in volle gang en net als de afgelopen jaren wordt er ook dit jaar weer op gravel gespeeld. Die ondergrond is traditiegetrouw rood, maar één keer besloot het toernooi een bizar experiment uit te voeren met het gemalen baksteen. Nadat tennisiconen Rafael Nadal en Novak Djokovic dreigden met een boycot werd dat idee echter ook net zo snel weer in de ban gedaan.

De Mutua Madrid Open, zoals het toernooi officieel heet, is tegenwoordig één van de belangrijke graveltoernooien voor de mannen en vrouwen in aanloop naar Roland Garros, maar tot en met 2008 had het een hele andere status. De eerste zeven edities waren namelijk enkel voor mannen, werden in het najaar gehouden en ook werd er op hardcourt gespeeld.

Ongekend experiment in Madrid

In 2009 zette nieuwe eigenaar Ion Tiriac, een markante Roemeense oud-tennisser en zakenman, echter alles op zijn kop. Het werd een gecombineerd evenement met zowel een mannen- als vrouwentoernooi en ook werd er voortaan op gravel gespeeld. Rood gravel welteverstaan, want enkele jaren later kwam Tiriac met een wel heel bijzonder idee op de proppen.

De Roemeen was namelijk van mening dat de bal op het rode gravel voor tv-kijkers niet goed te zien was en dus vond hij in 2012 dat het tijd was voor een experiment. Hij liet het gravel blauw schilderen en op die manier zou er een grote contrast ontstaan tussen de baan en de bal. Op papier leek dat misschien een goed idee, maar in werkelijkheid draaide het uit op een grote flop.

Problemen met blauw gravel

Al snel na de start van het toernooi waren een hoop klachten van de spelers over de banen. Ze zouden wegglijden op het blauwe gravel en ook zorgde ondergrond meerdere keren voor een vreemde stuit van de bal.

Met name Novak Djokovic en Rafael Nadal, op dat moment de nummers 1 en 2 van de wereld bij de mannen, waren woedend over het experiment. "Wanneer je op rood gravel glijdt dan heb je het gevoel dat je nog kunt stoppen en kunt herstellen. Op deze ondergrond maakt het niet uit wat je doet, want je glijdt de hele tijd uit", brieste Djokovic na zijn eerste partij op het blauwe gravel.

Djokovic en Nadal dreigden met boycot

Het was dan ook geen verrassing dat juist Djokovic en Nadal al vroeg uit het toernooi vlogen. Djokovic sneuvelde in de kwartfinales verrassend tegen landgenoot Janko Tipsarevic en Nadal droop een ronde eerder zelfs al af na een nederlaag tegen Fernando Verdasco.

De Spanjaard was dusdanig geïrriteerd dat hij na zijn nederlaag zelfs dreigde met een boycot van zijn thuistoernooi: "Ik heb geprobeerd me aan te passen, maar dat is helaas niet gelukt. Als er niets verandert, kom ik volgend jaar niet terug." Daarin vond hij met Djokovic een medestander, want de Serviër uitte hetzelfde dreigement na zijn verliespartij.

Verbod

De twee tennisiconen konden ruim een maand later al opgelucht ademhalen, want toen greep de ATP in. De tennisbond besloot om de blauwe ondergrond voortaan te verbieden. Ironisch genoeg onderstreepte de ATP in het statement toen dat de kleur inderdaad hielp om de bal beter te zien, maar de kwaliteit van het gravel werd gezien als 'onacceptabel'.

Zodoende kwam er al na één toernooi een einde aan het experiment van blauw gravel en dus zijn Roger Federer en Serena Williams tot op de dag van vandaag in het bezit van een unieke statistiek. Zij pakten in Madrid uiteindelijk de titels op het blauwe gravel en zijn dus nog altijd de enige spelers die een toernooi op die ondergrond hebben gewonnen.