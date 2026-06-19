Toptennisser Corentin Moutet baarde afgelopen week opzien met een bizar interview. De Fransman herhaalde meermaals scheldwoorden, zelfs toen de verslaggeefster ingreep. Het incident krijgt voor Moutet een vervelend staartje in aanloop naar Wimbledon. De tennisbond besloot om hem te straffen.

De 27-jarige Corentin Moutet staat al vrijwel zijn gehele tenniscarrière bekend om zijn soms ronduit opmerkelijke gedrag. Na afloop van een gewonnen partij tegen landgenoot Giovanni Mpetshi Perricard op het gras van Queen's maakte hij het echter wel heel erg bont. Hij schold er behoorlijk op los en moet daarvoor nu op de blaren zitten.

Vloekend interview

Na afloop van de partij werd Moutet geïnterviewd door de BBC toen hij zomaar vloekte. "Het is zo frustrerend, op dat matchpoint dacht ik: wat je ook doet, zorg ervoor dat je de bal terugslaat. Toen sloeg hij een snoeiharde ace en dacht ik: fuck, nu moet ik zelf nog serveren."

Vervolgens vroeg de verslaggeefster of hij dat niet meer wilde doen, maar dat werkte voor Moutet juist als een rode lap. Hij besloot niet één keer, maar liefst driemaal het woord fuck te roepen. De interviewster bood direct haar excuses aan het publiek en de zender aan. Het leed was toen echter al geschied. Tot overmaat van ramp riep de omstreden tennisser daarna nogmaals drie keer het scheldwoord.

Bestraft

Dat krijgt voor hem nu dus een vervelend staartje. De tennisbond ATP besloot om hem een hoge boete op te leggen. Voor zijn wangedrag moet Moutet een slordige 40 duizend dollar aftikken, omgerekend ruim 35 duizend euro. Geen lekkere aanloop dus voor de nummer 36 van de ATP-ranking in aanloop naar Wimbledon. Overigens zal hij het bedrag waarschijnlijk niet al te erg voelen. Sinds het begin van zijn profcarrière in 2016 streek hij al ruim zes miljoen dollar op. Op het toernooi van Queen's pakte hij 43 duizend pond.

Moutet besefte een dag later zelf ook al dat zijn grappig bedoelde opmerkingen wellicht niet de meest handige waren. Hij blijft echter volhouden dat het om een grap ging en is daarom in beroep gegaan tegen de boete. Daar buigt de ATP zich momenteel nog over.

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