Serena Williams maakt zich op voor haar sensationele rentree op Wimbledon. Het tennisicoon was jaren gestopt, maar besloot onlangs toch haar rentree te maken. In aanloop naar het toernooi op het heilige gras keerde ze al even terug op de baan aldaar. Alleen is het een en ander toch wel veranderd in haar leven.

De 44-jarige Williams pakte vorige maand groots uit met het nieuws over haar rentree. De Amerikaanse tennislegende stopte in 2022 en meende lange tijd dat ze niet meer zou terugkeren. Daar kwam ze eind mei plots van terug. Ze besloot haar rentree te maken bij de dubbels. Dat verliep echter niet helemaal volgens plan.

Dubbelspel

In Londen won ze nog de eerste wedstrijd met haar veel jonge partner Victoria Mboko. De 19-jarige Canadese raakte in de tweede ronde echter zwaar geblesseerd, waardoor het duo moest opgeven. Vervolgens deed ze ook mee aan het toernooi in Berlijn, met de Tsjechische Karolina Muchova als partner. Daar gingen ze in de eerste ronde al hard onderuit. Daardoor kan de focus van Williams nu op Wimbledon.

Het tennisicoon ontving namelijk een wildcard voor de Grand Slam. Ze doet opnieuw mee aan de dubbels en dit keer met niemand minder dan zus Venus. Inmiddels is Serena alweer teruggekeerd op het heilige gras ter voorbereiding. Daar stal ze direct de show, al beseft ze ook dat er veel is veranderd sinds haar laatste deelname.

'Veel veranderd'

Op haar eigen Instagram en die van Wimbledon deelt Williams een schattige foto. "Wimbledon ziet er tegenwoordig een stuk anders uit", schrijft ze bij de post waarin ze op het heilige gras zit. Ze wordt geflankeerd door haar twee dochters Olympia en Adira. En er is zeker veel veranderd.

Bij haar laatste deelname in 2022 was alleen de inmiddels 9-jarige Olympia al geboren. Dochter Adira kwam pas een jaar na haar moeders pensioen ter wereld. Veel fans kunnen de lieve post wel waarderen. Zij zien Williams als moeder die topsport bedrijft als een echt voorbeeld.

Wimbledon

Williams kent sowieso enorm goede herinneringen aan Wimbledon. In het enkelspel was ze maar liefst zeven keer de beste. Bij de dubbels won ze bovendien zes keer de titel, onder meer met Venus. De zussen waren voor het laatst in 2016 samen de sterkste in Londen.

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