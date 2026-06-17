De Franse tennisser Corentin Moutet zorgt regelmatig voor opschudding en dinsdag was het bij ATP-toernooi van Queens opnieuw raak. Na zijn zege op landgenoot Giovanni Mpetshi Perricard werd hij door de BBC geïnterviewd, maar dat gesprek nam al snel een opvallende wending. Tennisicoon Boris Becker was daar niet bepaald van gecharmeerd.

De twee Fransen maakten er dinsdag een spannend duel van, waarin Moutet uiteindelijk na een tiebreak in de derde set aan het langste eind trok tegen het 2,03 meter lange servicekanon. Mpetshi Perricard staat erom bekend dankzij zijn lengte snoeiharde services te slaan en daarmee dreef hij Moutet lange tijd tot wanhoop. Helemaal toen hij in de beslissende tiebreak op een matchpoint van Moutet een snoeiharde ace sloeg op zijn tweede service.

Gevloek tijdens interview

Een punt later maakte de nummer 36 van de wereld het alsnog af, maar dat moment zat nog heel erg in zijn hoofd toen hij de BBC vlak na de partij te woord stond op de baan. "Het is zo frustrerend, op dat matchpoint dacht ik: wat je ook doet, zorg ervoor dat je de bal terugslaat. Toen sloeg hij een snoeiharde ace en dacht ik: fuck, nu moet ik zelf nog serveren."

In Engeland wordt gevloek op televisie echter niet gewaardeerd en daar wees interviewster Jenny Drummond hem dan ook op: "Geen f-bombs, alsjeblieft." Voor Moutet werd het toen juist een uitdaging. "Fuck, fuck, fuck", reageerde hij direct. "Nee!", riep de interviewster daarop uit.

De journaliste probeerde het gesprek vervolgens weer normaal te hervatten. "Oké Corentin, ik ga je nog één vraag stellen dus probeer het netjes te houden. Hoe voelt het om voor het eerst dit jaar op gras te hebben gewonnen?" De Fransman had echter andere plannen: "Fuck, fuck, fuck", zei hij opnieuw.

Daarop besloot de verslaggeefster het gesprek maar af te kappen: "Oké, we moeten dat voor de volgende ronde verbeteren. Excuses aan iedereen." De kans is groot dat Moutet na zijn gevloek een boete kan verwachten.

Tennisicoon Boris Becker zag het interview ook en leek niet bepaald onder de indruk van de manieren van de Franse tennisser. "Wat is er mis met deze gast?", schreef de Duitser op X.

What’s wrong with this guy ? https://t.co/U8u5A4xXwr — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 17, 2026

Vaker in opspraak

Het is zeker niet de eerste keer dat Moutet in opspraak raakt. Zo liet hij vorige maand bij het ATP-toernooi van Hamburg in de partij tegen Alejandro Davidovich Fokina plotseling zijn broek zakken en dat kwam hem op een waarschuwing te staan. De Spanjaard is donderdag in Londen overigens zijn tegenstander in de tweede ronde. Als Moutet die partij wint, zal hij opnieuw een interview met de BBC op de baan moeten doen.

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