Tallon Griekspoor heeft heel fijn nieuws gekregen in Bordeaux. Terwijl de Nederlandse toptennisser actief is op het Challenger-toernooi in de Franse stad, viel het bijna 1500 kilometer verderop in Rome zijn kant op. Daar mag hij de oranje geklede Daniil Medvedev voor bedanken.

De Russische tennisser moest in de kwartfinale van het Masters-toernooi diep gaan tegen de Spaanse sensatie Martin Landaluce. De twintigjarige nummer 94 van de wereld had Griekspoor behoorlijk dwars kunnen zitten richting Roland Garros en leek tegen topspeler Medvedev op weg naar een stunt. Hij kwam met 1-0 voor in sets, maar liet de Rus alsnog ontsnappen: 2-1. Daardoor is Griekspoor zeker van een geplaatste status op Roland Garros.

Als Landaluce het ATP 1000-toernooi in Rome had gewonnen, dan was er een kans geweest dat Griekspoor een ongeplaatste speler zou zijn op de Grand Slam in Parijs. De Spanjaard stond al in de kwartfinale en had dus nog een lange weg te gaan, zeker met Jannik Sinner nog in het toernooi, maar had het de Nederlander behoorlijk spannend kunnen maken met het behalen van de halve finales. Nu hij uitgeschakeld is, kan Griekspoor definitief rustig slapen.

Afmeldingen Alcaraz en Musetti

De ranking van aanstaande maandag is namelijk beslissend voor welke spelers geplaatst zijn in Parijs. Griekspoor is virtueel de nummer 32 en kan in theorie deze week nog zakken naar de 34e plek, maar omdat wereldtoppers Carlos Alcaraz en Lorenzo Musetti sowieso ontbreken op Roland Garros met blessures, is Griekspoor zeker van een plek bij de beste 32 voor de Franse Grand Slam op het befaamde gemalen baksteen. Daardoor ontloopt hij in de eerste twee rondes de wereldtoppers.

De Nederlandse toptennisser is momenteel in Bordeaux bezig aan zijn laatste voorbereidingen voor het lucratieve toernooi. Donderdag drong hij al door tot de tweede ronde. Hij kon nog naar Bordeaux omdat hij zelf in de tweede ronde in Rome al werd uitgeschakeld door de Belgische sensatie Alexander Blockx.

Samen met landgenoot Botic van de Zandschulp verdedigt Griekspoor in de Franse plaats de Nederlandse eer. Zij zijn ook allebei verzekerd van het hoofdtoernooi in Parijs. Via de kwalificaties kunnen daar nog meer Nederlanders bij gaan komen.

De slotfase van het Masters-toernooi is ondertussen ook aangebroken. In de halve finales bij de mannen staan Sinner - Medvedev en Casper Ruud - Luciano Darderi op het programma.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover