Tallon Griekspoor heeft donderdag in twee sets gewonnen van de Franse Benjamin Bonzi op de Challenger in Bordeaux. Na lang uitstel vanwege de regen werd het 6-4, 6-3 voor de Nederlandse toptennisser, die in voorbereiding is op Roland Garros.

Griekspoor is begonnen aan zijn laatste voorbereiding op Roland Garros. Hij komt deze week in actie op het challengertoernooi in Bordeaux en begon uitstekend in de eerste ronde tegen de Franse Bonzi, de nummer 98 van de wereldranglijst. De partij moest worden uitgesteld vanwege regen, maar daarna rekende de Nederlander in de eerste set snel af met Bonzi: 6-4.

In de tweede set werd Griekspoor al meteen gebroken, maar vervolgens wist hij wel weer gelijk te maken in games. Hij wist daarna nogmaals zijn tegenstander te breken en won met ook de tweede set met 6-3.

Italian Open

Griekspoor werd al in zijn eerste partij op het masterstoernooi in Rome uitgeschakeld door de Belg Alexander Blockx. De emoties bij de nummer 32 van de wereld liepen daar hoog op. Bij een achterstand in de derde set sloeg hij zijn racket kapot uit pure frustratie.

Hij besloot in voorbereiding op grandslamtoernooi Roland Garros nog in actie te komen in Bordeaux. Botic van de Zandschulp maakte dezelfde keuze. Hij speelt in Bordeaux donderdag tegen de Franse Quentin Halys. Het hoofdtoernooi van Roland Garros gaat op zondag 24 mei van start.

Naast Griekspoor en Van de Zandschulp maken er meer Nederlanders kans op deelname aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Jesper de Jong moet vooralsnog meedoen aan de kwalificaties, maar als er nog één iemand zich afmeldt voor het hoofdtoernooi schuift hij direct door. De 25-jarige Max Houkes maakt op het gravel in Parijs zijn debuut in de kwalificaties van de Grand Slam.

