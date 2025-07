Voormalig toptennisser Richard Krajicek onderging enkele maanden geleden een ingrijpende operatie. Zijn aorta was wat verwijd en dat had fatale gevolgen kunnen hebben. "Ik heb veel geluk gehad."

De 53-jarige had eigenlijk amper klachten. Toch besloot hij onderzoeken te laten doen in het ziekenhuis. "Ik had eind vorig jaar een paar keer last van duizeligheid. Toen ik op straat liep, moest ik bijvoorbeeld echt iets vastpakken of op mijn knieën rusten. Begin dit jaar is een vriend van me overleden, uit het niets", vertelt hij bij Humberto. Dat kwam omdat zijn aderen dicht zaten. Daardoor besloot de oud-toptennisser dat hij in het ziekenhuis wilde testen of hij iets onder de leden had.

Toptennisser Richard Krajicek liet vrouw Daphne Deckers lijden op Wimbledon: 'Dan kun je niets doen' 7 juli 1996 is een datum waarvan iedere sportliefhebber in Nederland nog weet waar hij was. Op die dag won Richard Krajicek namelijk de titel op Wimbledon. De toptennisser stond in de spotlights tijdens zijn partijen op het heilige gras, maar dat gold ook voor zijn vrouw Daphne Deckers. Krajicek liet haar in de finale overigens wel nog flink schrikken.

"Er kwam eigenlijk niets uit", zegt Krajicek. Totdat hij een laatste CT-scan deed met contrastvloeistof. "Toen zei de cardioloog: 'we hebben nog steeds niet gevonden waarom je duizelig bent, maar wel iets anders gezien'." Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn.

"Als die groter wordt, dan wordt de wand van je hart opgerekt. Die kan dan scheuren", legt Krajicek uit. De gevolgen daarvan zouden fataal zijn.

Vrees en emoties na zware operatie tennisicoon Richard Krajicek: 'Het kan erfelijk zijn' Daphne Deckers en de rest van het gezin van tennisicoon Richard Krajicek zit nog altijd volop in spanning na de operatie van de 53-jarige voormalig Wimbledon-winnaar (1996). Het zou zelfs zomaar kunnen dat hun twee kinderen ook gevaar lopen. Dat onthult de geëmotioneerde vrouw van Krajicek.

Krajicek twijfelde dan ook niet lang over het ondergaan van de operatie. Hij werd er bovendien van verzekerd dat hij na het herstel weer alles kon doen wat hij daarvoor deed en kan blijven sporten. "Ik heb heel veel geluk gehad", zegt hij over het ontdekken van de aandoening.

Angstig voor operatie

Hij onderging een zogehten PEARS-ingreep, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst. De operatie duurde drie uur en Krajicek heeft er een groot litteken op zijn borst aan overgehouden. Hij maakte zich wel zorgen voordat hij onder het mes ging. "Ik was bang dat ik daardoor zou overlijden, nu ik wist dat die kans groter was. En ik was bang voor een ziekenhuisbacterie, omdat ik helemaal open lag." Dat is gelukkig niet gebeurd.

Tennisicoon Richard Krajicek openhartig over 'aanslag op lichaam': 'Ik zei tegen Daphne: ik kan niet kijken' Zijn vrouw Daphne Deckers was de afgelopen maand een soort woordvoerder voor tennisicoon Richard Krajicek. Hij moest een zware hartoperatie ondergaan en moest daar flink van herstellen. Ondertussen gaf zijn vrouw af en toe updates over zijn gezondheid, maar nu voelt Krajicek voor het eerst de energie om zelf uitgebreid te vertellen hoe het ging en gaat.

Fit

De winnaar van Wimbledon in 1996 wilde fit de operatie ingaan om de kans op goed herstel zo groot mogelijk te maken. Daar trainde hij ook voor. "Wel op een andere manier, want ik mocht bijvoorbeeld niet boven een hartslag van 150 slagen per minuut komen." Hij heeft veel gefietst en pilates gedaan. "Ik was wel sterk en fit. Ik ben ook zeven kilo afgevallen." Na het herstel voelt hij zich ook weer goed.