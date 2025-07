7 juli 1996 is een datum waarvan iedere sportliefhebber in Nederland nog weet waar hij was. Op die dag won Richard Krajicek namelijk de titel op Wimbledon. De toptennisser stond in de spotlights tijdens zijn partijen op het heilige gras, maar dat gold ook voor zijn vrouw Daphne Deckers. Krajicek liet haar in de finale overigens wel nog flink schrikken.

Krajicek is tot op de dag van vandaag nog altijd de enige Nederlander die Wimbledon heeft weten te winnen in het enkelspel. Ook dit jaar kreeg hij geen opvolger, want alle landgenoten lagen er al na de tweede ronde uit. Dat Krajicek de kwaliteiten had om een grandslamtitel te winnen stond voor kenners al lange tijd vast, maar ondanks zijn snoeiharde service was het niet bepaald vanzelfsprekend dat hij die op Wimbledon zou gaan winnen.

Tennisicoon Richard Krajicek openhartig over 'aanslag op lichaam': 'Ik zei tegen Daphne: ik kan niet kijken' Zijn vrouw Daphne Deckers was de afgelopen maand een soort woordvoerder voor tennisicoon Richard Krajicek. Hij moest een zware hartoperatie ondergaan en moest daar flink van herstellen. Ondertussen gaf zijn vrouw af en toe updates over zijn gezondheid, maar nu voelt Krajicek voor het eerst de energie om zelf uitgebreid te vertellen hoe het ging en gaat.

Droom van Daphne Deckers

Hij verloor in 1994 en 1995 al in de eerste ronde, maar toch voelde zijn toenmalige vriendin (en inmiddels vrouw) Daphne Deckers aan alles dat hij de beker zou gaan optillen in Londen. Ze kwam tot dat inzicht na zijn verloren kwartfinale op Roland Garros, een maand voor het toernooi.

Schrik om tennislegende Serena Williams tijdens zorgwekkend incident op Wimbledon: 'Ik ben er kapot van' Serena Williams is een van de grootste tennissters aller tijden en dat komt mede door haar zeven titels in het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse vierde grote successen in Londen, maar zorgde in het dubbelspel ooit voor zorgwekkende beelden.

Het koppel was verdrietig over die nederlaag, maar een dag later was alles anders. "Toen werd ik 's ochtends wakker en zei ik: ik ben er niet meer zo ontdaan over. Ik heb vannacht gedroomd dat je Wimbledon gaat winnen", vertelde Deckers vorig jaar in de NL Tennis Podcast.

Krajicek geloofde haar niet meteen, want naar eigen zeggen droomde ze dat soort dingen wel vaker, maar op Wimbledon bleef hij maar winnen. In de kwartfinales moest zelfs topfavoriet Pete Sampras, die de voorgaande drie edities had gewonnen en ook de vier jaren erna zou winnen, eraan geloven. Deckers herinnert zich nog wat de vriendin van Pistol Pete tegen haar zei na de wedstrijd: "Ik denk dat ik een nieuwe kampioen heb gezien."

Hartverzakking na glijpartij

Een paar dagen later werden die woorden en daarmee ook de droom van Krajicek werkelijkheid. Hij was in de finale, die vooral berucht is doordat er vooraf een streaker de baan opkwam, oppermachtig tegen Malivai Washington. Toch had Deckers het enorm zwaar: "Als je in die box zit, kun je nergens naartoe met de nervositeit. Ik werd er heel nerveus van."

Verschrikkelijke blessure op Wimbledon zorgt voor ophef: 'Ze moet ze aanklagen' Ella Seidel zag haar Wimbledon-debuut abrupt eindigen na een vervelend ongeluk tijdens haar eerste ronde tegen Jessica Bouzas Maneiro. De 20-jarige Duitse moest haar wedstrijd voortijdig staken, waarna veel vragen ontstonden over de omstandigheden van de tennisbaan.

Krajicek kwam geen moment in de problemen, maar op het laatste moment ging het nog bijna mis. "Richard gleed uit op zijn eerste matchpoint. Hij heeft veel blessures gehad dus toen hij uitgleed, dan krijg je zo'n hartverzakking van: 'Ik hoop wel dat hij opstaat'. Je zit te lijden, want je kunt niets doen", vertelt Deckers. Gelukkig stond haar geliefde gewoon op en maakte hij het even later alsnog af toen de Amerikaan een bal in het net sloeg.

Bond-girl

Tot op de dag van vandaag is Krajicek de man van die Wimbledon-titel, maar ook zijn partner werd er nog beroemder door dan ze al was. Deckers was al een bekend model en dat vond de regie van de Britse tv wel leuk. Zij kwam veelvuldig in beeld en het leverde haar zelfs een rol op in de James Bond-film Tomorrow Never Dies.

Toptennissers boycotten Wimbledon massaal na schorsing van collega: 'We moesten iets doen' Op Wimbledon volgen de verrassingen elkaar dit jaar in rap tempo op en dus zitten er inmiddels al veel topspelers thuis. Toch zal het nooit erger worden dan in 1973, want toen besloot bijna de volledige wereldtop bij de mannen om überhaupt niet mee te doen. De boycot zorgde voor één van de merkwaardigste edities ooit van Wimbledon.

"Ik zat op de tribune en de BBC nam me steeds in beeld. Toen werd ik gebeld door de productiemaatschappij. Ze zeiden: 'We hebben je zien zitten op de tribune. Wil je auditie doen?' Sorry? Maar natuurlijk", vertelde ze er ooit over in De Slimste Mens.

Zware operatie

Het was voor het stel eerder dit jaar ook schrikken, want toen moest de oud-tennisser een hele zware operatie ondergaan. Krajicek onderging een PEARS-operatie, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst om een toekomstige levensbedreigende scheur te voorkomen. Dat hakte er flink in.

Vrees en emoties na zware operatie tennisicoon Richard Krajicek: 'Het kan erfelijk zijn' Daphne Deckers en de rest van het gezin van tennisicoon Richard Krajicek zit nog altijd volop in spanning na de operatie van de 53-jarige voormalig Wimbledon-winnaar (1996). Het zou zelfs zomaar kunnen dat hun twee kinderen ook gevaar lopen. Dat onthult de geëmotioneerde vrouw van Krajicek.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.