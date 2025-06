Zijn vrouw Daphne Deckers was de afgelopen maand een soort woordvoerder voor tennisicoon Richard Krajicek. Hij moest een zware hartoperatie ondergaan en moest daar flink van herstellen. Ondertussen gaf zijn vrouw af en toe updates over zijn gezondheid, maar nu voelt Krajicek voor het eerst de energie om zelf uitgebreid te vertellen hoe het ging en gaat.

De 53-jarige Krajicek had een verwijde aorta, de hoofdslagader van zijn hart. Daardoor moest er een kunstmatige soort buis omheen gelegd worden om verdere uitzetting te voorkomen. De operatie duurde drie uur. "Als de aorta één millimeter meer was verwijd, dan was deze operatie niet mogelijk geweest en had de aorta vervangen moeten worden. Dan kom je in een operatie terecht die zes in plaats van drie uur duurt en ben je de rest van je leven veroordeeld tot bloedverdunners", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

'Ik ben patiënt 1338'

Zover kwam het gelukkig niet en dus zat de winnaar van Wimbledon in 1996 aan de goede kant van de streep en gaat het herstel meer dan voorspoedig. Sterker nog: over een maand kan hij normaliter alweer naar Londen om de finale van Wimbledon bij te wonen op het heilige Engelse gras. "Rond mijn bezoek ontmoet ik de uitvinder van deze operatie. Dat is een Engelse engineer. Hij was 21 jaar geleden bang voor een operatie aan zijn aorta. Die chirurg was het met hem eens. Hij was patiënt nummer 1. Ik ben patiënt 1338. De operatie wordt uitgevoerd in 40 landen en ongeveer 60 keer per jaar."

'Aanslag op je lichaam'

Hoewel hij erg uitkijkt naar weer alles kunnen doen, merkt hij dat zijn lichaam een aardige optater heeft gehad. "Ik heb af en toe een mindere dag. Ik kan eigenlijk heel veel, maar rust is belangrijker dan activiteit. Nu lig ik twaalf uur per dag op bed, maar in het begin was het bijna twintig uur. En dan mag je ook niet op het scherm van je telefoon kijken en niet meer dan één kilo tillen. Als ze na een paar dagen nog een correctie hadden moeten uitvoeren, had ik er als een berg tegen opgezien. Het is echt een aanslag op je systeem, een soort crash."

'Mijn hart kon het niet aan'

Vlak na zijn operatie was de zinderende finale op Roland Garros tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, waarbij de Spanjaard zich na een 2-0 achterstand terugknokte en met 3-2 won. Krajicek keek weer, zat er veel te veel in en moest dat bekopen. "Ik zei op een gegeven moment tegen Daphne: ’Ik kan niet kijken.’ Ik merkte het echt aan mijn hart. De stress was te veel. Toen ben ik aan het eind van de vijfde set de score gaan checken, maar dat ging ook niet. Mijn hart kon het niet aan. Of misschien ging het wel, maar het voelde zo oncomfortabel."