Stoppen met profsport op je 25e: dat is ongebruikelijk vroeg. Maar dat is wel de keus die de Australische tennisster Destanee Aiava heeft gemaakt. En niet vanwege blessures. Ze is de sport simpelweg helemaal zat.

Op 14 februari, Valentijnsdag, kondigde Aiava met een snoeiharde boodschap aan dat ze dit jaar stopt met tennis. Ze stoort zich aan het tenniswereldje. Aiava schetst een somber beeld van de cultuur in de tennissport. Ze omschrijft het als een "racistische, misogyne, homofobe en vijandige cultuur voor iedereen die niet in het plaatje past".

Scheldwoorden

Aiava won tien titels op het ITF-niveau, een treetje onder de WTA-toernooien. Haar hoogste positie op de WTA-ranking is plek 147 in 2017. Begin 2025 won ze voor het eerst een partij bij een grandslamtoernooi, bij de Australian Open.

Daarna raakte ze in de tweede ronde tegen Danielle Collins betrokken bij een opstootje. Collins gaf na haar zege een zeer vijandige speech en Aiava beet vervolgens van zich af op social media met een bericht vol scheldwoorden.

Giftige relatie

Aiava vergelijkt haar band met tennis als die tussen twee geliefdes die elkaar pijn doen. "De manier waarop ik steeds heen en weer slingerde in mijn relatie met tennis en worstelde met mijn eigen demonen in deze sport, voelde vergelijkbaar met mijn eigen relatie, waarin iedereen ups en downs heeft met een partner", schreef ze.

"Ik voelde dat dit de evenknie was van wat ik doormaakte, namelijk de relatie met mijn eigen beroep. Het was eigenlijk giftig. Ik wist niet zeker of iemand anders zich hierin zou herkennen."

Vrouwen onder elkaar

Ze kwam tot de conclusie dat ze nooit echt van tennis heeft gehouden en liever iets anders had gedaan dan een bal slaan. Bovendien bekritiseerde Destanee de manier waarop vrouwelijke tennissers met elkaar omgaan.

"Iedereen concurreert met elkaar, vooral vrouwen. Ik heb het gevoel dat wij dat niet zo goed kunnen loslaten als mannen", meent ze. "Zij spelen een wedstrijd tegen elkaar, er kan iets gebeuren op de baan, en tien minuten later grappen ze in de kleedkamer met elkaar. Vrouwen zijn gewoon niet zo. Het voelde als op de middelbare school", benadrukte ze.

Roddelen

"Ze roddelen allemaal achter elkaars rug. Dat is waarom er zo'n vijandige omgeving ontstaat, omdat iedereen achter je rug praat en je dan een neplach geeft als je elkaar passeert. Ik ben erg gevoelig voor energie en meestal, wanneer ik in die omgeving was, was de energie gewoon verschrikkelijk", voegde ze eraan toe.

Aan het tennispubliek richt ze deze woorden: "“F*ck you aan iedereen die van achter hun scherm commentaar heeft op mijn carrière of mijn lichaam."