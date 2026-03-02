De tennisbond ATP heeft een update gegeven over de tennissers die vastzitten in Dubai. Onder die spelers en stafleden zit ook Tallon Griekspoor, die de finale haalde van het ATP-toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Griekspoor haalde de finale van het ATP-toernooi in Dubai, maar heeft die eindstrijd nooit kunnen spelen. De Nederlandse toptennisser hield een blessure over aan zijn halve finale tegen Andrey Rublev en had nog te veel last van die kwetsuur om de finale te spelen. Zijn opponent Daniil Medvedev werd daardoor officieel de winnaar van het ATP-toernooi in Dubai, zonder te hoeven spelen. Daarna kwamen beide spelers echter vast te zitten in de Verenigde Arabische Emiraten.

Dat komt door de huidige oorlog in het Midden-Oosten. Aanvallen vanuit Israel en de Verenigde Staten op Iran ontketenden een oorlog tussen de landen. Die aanvallen troffen ook omliggende landen van Iran, waaronder Bahrein en Koeweit. Ook de Verenigde Arabische Emiraten ligt in de buurt van Iran, waardoor er weinig tot geen vluchten opstegen vanuit het land. Griekspoor zit daardoor vast in Dubai. Tegenover De Telegraaf vertelde hij al dat hij onder andere 'het hotel voelde trillen'.

Statement van ATP

Tennisbond ATP heeft nu een update gedeeld over de tennissers die vastzitten in Dubai, waaronder dus Griekspoor en Medvedev. "ATP houdt de situatie in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten. We staan regelmatig in contact met de spelers, hun teams en de lokale autoriteiten. De gezondheid, veiligheid en het welzijn van de spelers, staf en het toernooipersoneel heeft onze hoogste prioriteit. Wij kunnen bevestigen dat een klein aantal spelers en stafleden in Dubai moet blijven na het recente ATP 500-toernooi. Zij en hun teams verblijven in de officiële hotels van het toernooi, waar ze in al hun behoeften worden voorzien."

De bond geeft ook aan dat ze 'in direct contact staan met de betrokkenen, de organisatoren van het toernooi en de veiligheidsadviseurs'. De ATP heeft op dit moment de focus op het laten doorgaan van vluchten. Tot dat dit lukt, zullen de tennissers en hun team in alle behoeften worden voorzien. ATP verwacht snel weer een update.