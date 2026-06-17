Het WK voetbal is een enorm populair toernooi en dus wemelt het van de sterren op de tribunes. In Canada, de Verenigde Staten en Mexico worden een hoop topwedstrijden gespeeld en bij een van die duels dook een bekend gezicht uit de sportwereld op.

De 28-jarige Morgan Riddle was namelijk aandachtig toeschouwer bij Brazilië - Marokko. Op Instagram deelde ze foto's van de wedstrijd. Op de tribunes droeg ze een Braziliaans shirt. Het duel eindigde in 1-1. De wedstrijd werd in New York gespeeld en daar had Riddle zichtbaar plezier.

Genieten in New York

In de miljoenenstad woont Riddle tegenwoordig. Ze verhuisde na haar breuk met Taylor Fritz, een van de beste tennissers ter wereld. De nummer negen van de wereldranglijst was jarenlang samen met Riddle, maar eerder dit jaar kwam het tot een breuk. Sindsdien woont Riddle dus in The Big Apple.

Daar is het altijd een drukte van belang, maar de laatste dagen al helemaal. Natuurlijk waren er WK-voetbalwedstrijden, maar dat stond in schril contrast met de ontknoping in de NBA-finals. De basketballers van de New York Knicks kroonden zich voor het eerst sinds 1973 tot kampioen van de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Riddle vierde dat enorme en bijzondere feest in de stad ook mee.

33 eisen aan nieuwe vriend

De influencer heeft het dus goed naar de zin in de Verenigde Staten sinds haar breuk met Fritz. Over de precieze details deed ze geen uitspraken, maar in gesprek met het prominente tijdschrift Elle geeft ze wel toe dat ze eisen heeft voor haar nieuwe vriend. "Ik heb een lijst gemaakt met 33 punten waarover niet onderhandeld mag worden voor mijn volgende relatie." Zo wil ze dat haar toekomstige partner dezelfde politieke overtuiging heeft én dat hij niet aan sportweddenschappen of gokken doet.

Voor haar ex Fritz zijn het lastige maanden. Hij is niet in topvorm en dat werd op bijvoorbeeld Roland Garros pijnlijk duidelijk. Daar moest hij in de eerste ronde al naar huis na een verloren vijfsetter. Afgelopen weekend geraakte hij in Duitsland wel tot de finale van de Stuttgart Open, waar hij verloor van Ben Shelton.

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