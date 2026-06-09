Morgan Riddle is inmiddels een heel bekende influencer. De Amerikaanse heeft haar bekendheid voor een groot deel te danken aan haar eerdere relatie met toptennisser Taylor Fritz. Zij gingen eerder dit jaar uit elkaar. Voor haar volgende vriend heeft Riddle wat regels opgesteld.

Riddle was een graag gezien gast op tennistoernooien de laatste jaren. Ze kreeg in 2020 iets met Fritz nadat ze elkaar leerden kennen via datingapp Raya. De influencer verhuisde tijdens de coronapandemie naar Los Angeles. De blondine werd gretig opgepikt door de camera's als haar toenmalige vriend op de baan stond.

Maar aan dat alles kwam eerder dit jaar een einde. Er deden al langer geruchten dat Fritz en Riddle uit elkaar waren, maar in eerste instantie ontkende zij het nog. Later droeg de influencer nog een shirt met de tekst 's Werelds beste ex-vriendin', wat de breuk bevestigde.

Bizarre eis voor nieuwe vriend

In gesprek met Elle vertelt Riddle dat ze al twee maanden uit elkaar is met Fritz. Ze trad niet in detail over de breuk, wel zouden ze goede vrienden zijn gebleven. Inmiddels is Riddle verhuisd naar New York, om verder te bouwen aan haar carrière als influencer.

Nu Riddle weer op de markt is, heeft ze wat eisen gesteld voor haar volgende vriend. "Ik heb een lijst gemaakt met 33 punten waarover niet onderhandeld mag worden voor mijn volgende relatie," vertelt ze. "Er staan ​​basisdingen op zoals dezelfde politieke overtuigingen, gedeelde levensdoelen, intellectuele intimiteit, geen sportweddenschappen of gokken, en dat maakt mijn leven alleen maar gelukkiger."

Ook kunnen vrijgezelle sporters haar beter niet berichten. "Ik ga nooit meer met een atleet daten", is haar veelzeggende boodschap.

Tips aan vrouwen van sporters

Riddle maakte van haar vorige relatie gebruik om een eigen merk op te bouwen. Ze hoopt daarmee een voorbeeld te zijn voor vrouwen en vriendinnen van sporters. "Stel, hypothetisch gezien, dat ik hem en zijn carrière volledig had gesteund, geen eigen geld had verdiend en geen eigen merk had opgebouwd, wat zou ik dan nu doen?", vraagt ze zich hardop af.

"Zou ik terug in Minnesota zijn? Als je die autonomie niet hebt, geen eigen geld verdient en een relatie wilt beëindigen...", schetst Riddle. "Ik hoop gewoon dat elke WAG of vrouw die keuze kan maken."

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