De geruchten deden al een tijdje de rondte dat toptennisser Taylor Fritz weer vrijgezel zou zijn en het blijkt inderdaad te kloppen. De Amerikaan was jarenlang samen met de beroemde influencer Morgan Riddle, maar uit een aantal berichten van haar op sociale media wordt wel duidelijk dat ze uit elkaar zijn. Riddle zit niet bij de pakken neer en gebruikt de breuk zelfs om geld te verdienen.

Fritz kreeg in 2020 een relatie met Riddle en waar hij in de jaren daarna de top van de tenniswereld bestormde, werd zij steeds populairder op sociale media. De influencer besloot om via allerli kanalen met grote regelmaat een inkijkje te geven in het leven van een partner van een bekende sporter. Riddle kreeg daardoor het imago van 'populairste vriendin in de tenniswereld'.

Die status is ze nu dus kwijt, al kan ze natuurlijk altijd nog door het leven als 'populairste ex-vriendin in de tenniswereld'. Al een tijdje gingen de geruchten dat Fritz en Riddle niet langer meer samen zouden zijn, maar de influencer deelt op haar Instagram de laatste tijd meerdere berichten met haar ruim 500.000 volgers waaruit blijkt dat het inderdaad zo is.

Riddle verdient geld met breuk

De Amerikaanse plaatste bijvoorbeeld een video waarop ze laat zien dat ze 'een tas heeft gekocht in plaats van een bank' en daarbij zijn allerlei verhuisdozen te zien. "Maak breakups weer leuk", schreef ze er zelfs als tekst bij.

Inmiddels gebruikt ze haar liefdesverdriet ook voor haar werk als influencer. Dinsdag deelde ze een foto waarop ze een blikje drinken vasthoudt van een merk waar ze mee samenwerkt. "Het blijkt dat een gebroken hart goed past bij caffeïne", is daarbij het bijschrift. Riddle verdient voor zo'n samenwerking ongetwijfeld een flink bedrag gezien haar aantal volgers en dus loopt ze nu zelfs binnen dankzij de breuk met Fritz.

Opvallend genoeg leek Riddle de geruchten over een relatiebreuk enkele weken geleden nog te ontkennen. Ze reageerde toen op een post op Instagram waarin gespeculeerd werd over dat de twee uit elkaar zouden zijn. "Weet jij hiervan?", schreef ze in de reacties en daarbij tagde ze Fritz. Nu blijkt dus dat de twee daadwerkelijk uit elkaar zijn.

Fritz heeft kind uit eerdere relatie

Het is niet voor het eerst dat een langdurige relatie van Fritz stukloopt. Hij trouwde in 2016 op 18-jarige leeftijd met zijn jeugdliefde Raquel Pedraza en kreeg een jaar later met haar zelfs een kind. In 2019 gingen de twee echter uit elkaar, waarna Fritz uiteindelijk aanpapte met Riddle.

Zware periode

Fritz zit momenteel in een zware periode, want naast een relatiebreuk kampt hij ook met een vervelende blessure. Hij heeft al een tijdje last van zijn knie, maar besloot om daar in het begin van het jaar gewoon mee door te spelen. Tijdens het gravelseizoen is hij echter nog geen enkele keer in actie gekomen. Fritz doet deze week ook niet mee aan het masterstoernooi in Rome en het is dan ook de grote vraag of hij wel van de partij is op Roland Garros later deze maand.