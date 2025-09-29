Een zeer opvallende uitslag bij het WTA-toernooi van Peking (China). Daar leed Emma Raducanu een keiharde nederlaag, terwijl zij op het randje stond van de zege tegen nummer zeven van de wereld Jessica Pegula.

Raducanu is de huidige nummer 32 van de wereld en wist op voorhand al dat haar een zware wedstrijd te wachten stond. Tot haar verbazing won ze de eerste set met 6-3, waarna de Britse ook in de tweede set de overhand had. Het leverde haar drie matchpoints op, maar die wist Pegula allemaal weg te werken.

De Amerikaanse draaide het ternauwernood om en pakte de tweede set uiteindelijk met 7-6 (11-9). Raducanu bleek daardoor helemaal gebroken. Pegula liep er volledig overheen en greep de derde set met 6-0. Door de zege staat de 31-jarige toptennisster in de achtste finale tegen Marta Kostyuk uit Oekraïne.

Liefde van de Chinese fans

Raducanu won eerder nog de harten van de fans in China door een woordje Mandarijn te spreken bij haar toespraak. Ze sprak uiteindelijk ruim een minuut in de taal van haar moeder. "Ik ben gedeeltelijk Chinees, dus het is geweldig om hier terug te zijn", zei ze eerst in het Engels, om daarna lachend de lokale taal te gebruiken. Het leverde haar meteen nog meer populariteit op bij de Chinese fans.

Raducanu werd geboren in Canada en heeft naast een Chinese moeder een Roemeense vader. Op tweejarige leeftijd verhuisde zij naar Groot-Brittannië en dat is de nationaliteit die zij gebruikt in haar tenniscarrière.

Liefdesleven

Raducanu werd de afgelopen maanden veelvuldig gekoppeld aan Carlos Alcaraz, maar het lijkt er steeds meer op dat de twee alleen vrienden zijn. "Ze zijn gewoon goede vrienden", benadrukte haar oud-trainer Mark Petchey.

Britse media doken onlangs op een reeks Instagram-foto’s waarin een mysterieuze man opdook. Al snel werd duidelijk dat het ging om Benjamin Heynold, een jeugdvriend met wie Raducanu al jarenlang een hechte band heeft. Op Wimbledon zat hij al in haar spelersbox, wat de geruchten verder aanwakkerde.