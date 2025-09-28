Emma Raducanu is de China Open begonnen met een overtuigende overwinning, maar het was niet haar tennis die het meeste stof deed opwaaien. Na haar zege op Cristina Bucsa (6-3, 6-3) liet de Britse publieksfavoriet het publiek in Peking versteld staan met een bijzondere speech.

De 22-jarige Raducanu rekende in nog geen anderhalf uur af met haar Spaanse tegenstander. Met vijf gewonnen games op rij nam ze de controle over de partij en stapte ze met hernieuwd vertrouwen van de baan. Toch ging de aandacht daarna vooral naar wat er volgde: een onverwachte toespraak op het veld.

Publiek gaat los na onverwachte taalwissel

Want waar de fans in eerste instantie een standaard bedankje verwachtten, schakelde Raducanu plotseling over naar vloeiend Mandarijn. Het publiek reageerde uitgelaten en beloonde haar met luid applaus. De interviewer stapte zelfs mee in de taalwisseling, tot zichtbaar plezier van de Britse.

Raducanu bleef ruim een minuut in het Mandarijn praten en oogde ontspannen en vrolijk. "Ik ben gedeeltelijk Chinees, dus het is geweldig om hier terug te zijn", zei ze eerst in het Engels, om daarna lachend de lokale taal te gebruiken. Het leverde haar meteen nog meer populariteit op bij de Chinese fans.

Raducanu’s sterke band met China

De band met China is voor Raducanu persoonlijk en bijzonder. Haar moeder Renee komt uit het Chinese Shenyang en speelde een grote rol in de opvoeding van de tennisster. "Mijn moeder heeft me discipline en respect voor anderen bijgebracht. Veel van mijn inspiratie haal ik uit haar", vertelde Raducanu eerder.

Die combinatie van zelfvertrouwen en hard werken wil ze nu op de baan vertalen. Met haar zege in Peking heeft Raducanu de derde ronde bereikt, waar ze het opneemt tegen de als vijfde geplaatste Jessica Pegula. Als ze opnieuw wint van de voormalig US Open-kampioene trakteert ze het publiek misschien wel weer op een bijzonder speech.

Geruchten over nieuw liefdesleven

Naast haar prestaties op de baan blijft ook het privéleven van Raducanu voer voor speculatie. Britse media doken onlangs op een reeks Instagram-foto’s waarin een mysterieuze man opdook. Al snel werd duidelijk dat het ging om Benjamin Heynold, een jeugdvriend met wie Raducanu al jarenlang een hechte band heeft. Op Wimbledon zat hij al in haar spelersbox, wat de geruchten verder aanwakkerde.

Daarnaast werd de 22-jarige tennisster eerder gelinkt aan Carlos Alcaraz, met wie ze een opvallend duo vormde in het gemengd dubbel op de US Open. Volgens haar oud-trainer Mark Petchey is er echter niets romantisch gaande. "Ze zijn gewoon goede vrienden", benadrukte hij. Toch laat Raducanu het rumoer om haar liefdesleven ogenschijnlijk moeiteloos van zich afglijden.