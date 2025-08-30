De US Open is in volle gang, maar helaas liggen alle Nederlanders er inmiddels uit in het enkelspel. De overgebleven tennissers strijden tot zondag 7 september om de titels. Bekijk het programma in dit artikel.

De beste Nederlandse was Suzan Lamens rekende dinsdag bij haar debuut op de US Open in de eerste ronde af met Valerie Glozman. Een ronde later verloor ze van titelfavoriete Iga Swiatek, maar wist ze wel een set te pakken. Bij de mannen was er minder succes: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong sneuvelden allemaal in de eerste ronde.

Inmiddels is het toernooi al bijna een week oud en zijn er al de nodige toppers gesneuveld. Publiekslieveling Ben Shelton moest bij de mannen opgeven met een blessure, net als eerder Jack Draper. Bij de vrouwen zijn onder meer Jasmine Paolini en Mirra Andreeva al naar huis. Ook Stefanos Tsitsipas, Holger Rune en Daniil Medvedev komen in New York niet meer in actie.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka zijn op de US Open de titelverdedigers. De nummers 1 van de wereld rekenden vorig jaar allebei af met een thuisspeler in de finale. Sinner versloeg Taylor Fritz in de eindstrijd bij de mannen en Sabalenka was te sterk voor Jessica Pegula. Het was voor allebei ook de eerste keer dat ze de US Open wisten te winnen.

Zij behoren uiteraard ook dit jaar weer tot de favorieten, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Sinner krijgt natuurlijk weer concurrentie van Alcaraz en Djokovic, terwijl het ook voor Sabalenka met de aanwezigheid van onder anderen Swiatek, Coco Gauff en Mirra Andreeva niet makkelijk zal worden om haar titel te prolongeren.

Prijzengeld

De spelers strijden in New York om een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Op de US Open valt namelijk van alle vier de grandslamtoernooien het meeste geld te verdienen. De winnaars in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen zullen allebei namelijk maar liefst vijf miljoen Amerikaanse dollars bij mogen schrijven. Dat is omgerekend ongeveer 4,3 miljoen euro.

