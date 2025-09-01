De US Open is in volle gang, maar helaas liggen alle Nederlanders er inmiddels uit in het enkelspel. De overgebleven tennissers strijden tot zondag 7 september om de titels. Bekijk het volledige programma en alle uitslagen in dit artikel.

De beste Nederlandse was Suzan Lamens. Zij won bij haar debuut op de US Open in de eerste ronde van Valerie Glozman, maar verloor een ronde later van titelfavoriete Iga Swiatek. Lamens maakte echter wel indruk door een set van de Poolse te winnen. Bij de mannen was er minder succes: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong sneuvelden allemaal in de eerste ronde.

Inmiddels is het toernooi al ruim een week oud en zijn er al de nodige toppers gesneuveld. Publiekslieveling Ben Shelton moest bij de mannen opgeven met een blessure, net als eerder Jack Draper. Bij de vrouwen zijn onder meer Jasmine Paolini, Elena Rybakina en Mirra Andreeva al naar huis. Ook Stefanos Tsitsipas, Holger Rune en Daniil Medvedev komen in New York niet meer in actie.

Programma enkelspel (mannen)

Bij de mannen is het maandag tijd voor de achtste finales in het bovenste deel van het speelschema. De mooiste partij belooft die tussen titelverdediger Jannik Sinner en de kleurrijke Alexander Bublik te worden. De Kazach is er niet vies van om zijn tegenstander te ontregelen met bijvoorbeeld een onderhandse service. Zij komen wel pas om 01.00 uur Nederlandse tijd in actie.

Eerder komen er met Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Andrey Rublev en Felix Auger-Aliassime wel al een aantal andere grote namen de baan op. Die laatste twee spelen zelfs tegen elkaar. De Minaur heeft overigens een opvallende tegenstander, want hij neemt het op tegen Leandro Riedi, de nummer 435 van de wereld.



Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz en Jiri Lehecka plaatsten zich zondag al voor de kwartfinales.

Programma enkelspel (vrouwen)

In het vrouwentoernooi kijkt iedereen reikhalzend uit naar het treffen tussen oud-winnaressen Coco Gauff en Naomi Osaka. De twee zijn ware publiekstrekkers in New York. Het programma van maandag is sowieso om te smullen, want ook Iga Swiatek en Amanda Anisimova, de twee finalistes op Wimbledon, komen in actie.



Aryna Sabalenka, Marketa Vondrousova, Jessica Pegula en Barbora Krejcikova zijn al zeker van een plek bij de laatste acht.

Titelverdedigers

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka zijn op de US Open de titelverdedigers. De nummers 1 van de wereld rekenden vorig jaar allebei af met een thuisspeler in de finale. Sinner versloeg Taylor Fritz in de eindstrijd bij de mannen en Sabalenka was te sterk voor Jessica Pegula. Het was voor allebei ook de eerste keer dat ze de US Open wisten te winnen.

Zij behoren uiteraard ook dit jaar weer tot de favorieten, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Sinner krijgt natuurlijk weer concurrentie van Alcaraz en Djokovic, terwijl het ook voor Sabalenka met de aanwezigheid van onder anderen Swiatek, Coco Gauff en Mirra Andreeva niet makkelijk zal worden om haar titel te prolongeren.

Prijzengeld

De spelers strijden in New York om een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Op de US Open valt namelijk van alle vier de grandslamtoernooien het meeste geld te verdienen. De winnaars in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen zullen allebei namelijk maar liefst vijf miljoen Amerikaanse dollars bij mogen schrijven. Dat is omgerekend ongeveer 4,3 miljoen euro.

