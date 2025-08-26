De US Open is begonnen. Van zondag 24 augustus tot en met zondag 7 september strijden de beste tennissers ter wereld om de prijzen op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Van de vier Nederlanders is er nog maar eentje over. Alle Nederlandse mannen verloren hun openingspartij. Check hieronder het programma op de US Open.

In New York deden vier Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi in het enkelspel. Suzan Lamens verdedigt als enige nog de Hollandse eer, nadat Tallon Griekspoor en Jesper de Jong er al op de eerste dag van de US Open uit vlogen. Daar kwam Botic van de Zandschulp op maandag bij. Hij verloor in drie sets van Holger Rune, de nummer drie van de wereld. Lamens komt dinsdag voor het eerst in actie.

Lamens speelt dinsdagmiddag (Nederlandse tijd) tegen de Amerikaanse Valerie Glozman. De 18-jarige heeft een wildcard gekregen voor het toernooi in Flushing Meadows. Lamens debuteert in New York. Eerder dit jaar deed ze dat ook al op de Australian Open (tweede ronde), Roland Garros (eerste ronde) en Wimbledon (tweede ronde).

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka zijn op de US Open de titelverdedigers. De nummers 1 van de wereld rekenden vorig jaar allebei af met een thuisspeler in de finale. Sinner versloeg Taylor Fritz in de eindstrijd bij de mannen en Sabalenka was te sterk voor Jessica Pegula. Het was voor allebei ook de eerste keer dat ze de US Open wisten te winnen.

Zij behoren uiteraard ook dit jaar weer tot de favorieten, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Sinner krijgt natuurlijk weer concurrentie van Alcaraz en Djokovic, terwijl het ook voor Sabalenka met de aanwezigheid van onder anderen Swiatek, Coco Gauff en Madison Keys niet makkelijk zal worden om haar titel te prolongeren.

