Rivaal bracht 'slappe' Roger Federer van de wijs: 'Dat deed ik vol in zijn gezicht'

Roger Federer liet als tennisser op de baan maar zelden zijn emoties zien, maar het was wel degelijk mogelijk om hem van de wijs te brengen. De Australische oud-toptennisser Pat Rafter biecht in een interview op dat hij daar met een trucje in slaagde tijdens zijn carrière.

Rafter behoorde aan het einde van de jaren '90 tot de beste spelers ter wereld. De Australiër won in 1997 en 1998 de US Open en stond in 1999 zelfs een weekje op de eerste plaats van de wereldranglijst. Federer was in die periode alleen nog maar een groot talent en niet de superster zoals we hem vandaag de dag kennen.

De Zwitser maakte in 1999 op Roland Garros zijn debuut bij een grandslamtoernooi tijdens Roland Garros. Hij kreeg daar een loodzware loting, want in de eerste ronde moest hij het opnemen tegen Rafter, die op dat moment de nummer 3 van de wereld was. Federer pakte verrassend de eerste set en dat zorgde voor wat onrust bij Rafter.

Slappe Federer

De Australiër besloot vervolgens over te gaan op een andere tactiek. "Ik was aan het proberen om een manier te vinden waarop ik tot hem door kon dringen", vertelt hij tegen de ATP. Rafter begon goed aan de tweede set en dat liet hij Federer weten ook: "Ik schreeuwde vol in zijn gezichtsveld 'come on!'. Hij smolt daar een beetje door. Hij was op dat moment nog een vrij slap."

Rafter won uiteindelijk de partij in vier sets en won ook hun andere twee duels in 2001. De Australiër stopte in 2003 met tennissen en hij is ruim twintig jaar later opgelucht dat hij nooit tegen Federer speelde tijdens de topjaren van de Zwitser: "Het was een goed moment om de sport te verlaten."

Tennislegende

Federer groeide na het afscheid van Rafter uiteindelijk uit tot een van de grootste tennissers aller tijden. De Zwitser vocht jarenlang schitterende duels uit met rivalen als Rafael Nadal en Novak Djokovic. Hij won liefst twintig grandslamtoernooien en stond uiteindelijk in totaal 310 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. Federer nam in 2022 afscheid van de sport.