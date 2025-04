Afgezakte toptennisser (40) troeft Roger Federer af en slaat zich in illuster rijtje

Stan Wawrinka heeft in Boekarest zijn eerste overwinning van 2025 geboekt. De 40-jarige tennisser versloeg de Kazach Timofey Skatov in de eerste ronde na een ware thriller. De Zwitser doet het daarmee beter dan zijn legendarische landgenoot Roger Federer en heeft zichzelf in een illuster rijtje geslagen.

Wawrinka won in zijn carrière drie grandslamtoernooien, maar is inmiddels niet meer terug te vinden in de top 100. Desondanks heeft de Zwitser nog altijd plezier in het spelletje en dus is hij ook dit jaar gewoon weer actief in het profcircuit. De jaren beginnen echter wel te tellen en daar merkt Wawrinka alles van, want hij deed dit jaar mee aan vier toernooien en verloor elke keer in de eerste ronde.

Wawrinka in illuster rijtje

Die kant leek het dinsdag op het gravel in Boekarest weer op te gaan toen Skatov in de beslissende derde set op een 5-3 voorsprong kwam. De Zwitser schakelde op dat moment echter een tandje bij en sloeg een aantal weergaloze winners met zijn iconische backhand. Wawrinka brak terug en sleepte uiteindelijk na drie uur tennis alsnog de zege uit het vuur: 6-4, 6-7, 7-6.

Wawrinka, die in het verleden de Australian Open, Roland Garros en de US Open op zijn naam schreef, schaarde zich daarmee in een illuster rijtje, want hij werd pas de derde mannelijke tennisser ooit die na zijn veertigste verjaardig een profpartij op gravel wist te winnen. De Amerikaan Jimmy Connors en de boomlange Ivo Karlovic gingen hem voor.

Roger Federer

Wawrinka passeert met zijn zege in Boekarest ook zijn legendarische landgenoot Roger Federer in het rijtje met oudste tennissers die ooit een partij wisten te winnen. Federer boekte op 5 juli 2021 zijn laatste overwinning als prof in de vierde ronde van Wimbledon. Dat was een maand voordat de 20-voudig grandslamkampioen zijn veertigste verjaardag vierde. Federer nam in 2022 uiteindelijk afscheid.

Om de oudste winnaar ooit te worden moet Wawrinka nog wel een tijdje doorspelen. Connors heeft dat record namelijk nu in handen, want hij was 42 jaar en 9 maanden oud toen hij in Halle een wedstrijd won. De Amerikaan deed dat tegen Martin Sinner, die overigens geen familie is van Jannik.

Van de Zandschulp slachtoffer van andere veteraan

Wawrinka is overigens niet de enige veteraan die deze week in Boekarest een partij wist te winnen, want dat deed de 38-jarige Fransman Richard Gasquet maandag al. Dat deed hij tegen niemand minder dan Botic van de Zandschulp. De Nederlander leek die partij moeiteloos te gaan winnen, maar stortte volledig in en daar profiteerde Gasquet optimaal van.