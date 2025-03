Tennisicoon Rafael Nadal doet boekje open over Roger Federer en Novak Djokovic: 'Je was aan hem overgeleverd'

Rafael Nadal nam aan het einde van vorig jaar afscheid als proftennisser na een nederlaag tegen het Nederlandse Davis Cup-team. In zijn prachtige carrière vocht hij schitterende duels uit met Roger Federer en Novak Djokovic en de Spanjaard liet zich deze week in een podcast uit over de rivaliteit met de twee andere tennislegendes.

Nadal schoof enkele maanden na zijn pensioen aan in de podcast Served van oud-proftennisser Andy Roddick. De tenniswereld genoot jarenlang van zijn duels met Federer en Djokovic, maar volgens Nadal werd er op een andere maniergekeken naar de partijen met de Zwitser: "De rivaliteit met Roger was aantrekkelijker voor de fans dan die met Novak, omdat het duidelijk was welke strategie we zouden gebruiken."

"Ik probeerde altijd de bal naar zijn backhand te slaan", vat Nadal zijn tactiek kort samen. "Er waren maar twee redenen om dat niet te doen: om de winnende bal te slaan of om aan die kant nog meer ruimte te creeëren. Hij probeerde dat te voorkomen. Elke keer als hij een forehand kon slaan dan voelde het alsof ik een stap terugzette, want zijn forehand is de beste waartegen ik heb gespeeld."

Overgeleverd aan Federer

Nadal won in zijn carrière 24 van de 40 ontmoetingen met Federer, maar hoewel de Spanjaard een paar jaar jonger is, boekte hij de meeste van die zeges in de eerste jaren van hun rivaliteit. "Hij maakte aan het begin van zijn carrière de fout door mij de kans te geven om de bal elke keer de bal naar zijn backhand te slaan."

Federer, die in 2022 zijn racket aan de wilgen hing, won zeven van de laatste acht ontmoetingen. Nadal weet heel goed wat het geheim van zijn rivaal was, maar kon er weinig tegen beginnen: "Hij begon meer risico te nemen. Rond 2017 speelde hij beter dan hij ooit had gedaan. Je voelde dat je overgeleverd was aan hem. Hij speelde heel agressief en zijn service was zo ontzettend moeilijk te lezen."

Totaal andere rivaliteit met Djokovic

De rivaliteit met Djokovic was volgens de 22-voudig grandslamwinnaar heel anders. Die twee speelden liefst 60 duels tegen elkaar, maar zelfs na zoveel partijen was het niet duidelijk wat hij moest doen tegen de Serviër: "Ondanks dat we niet dezelfde speelstijl hebben, was er niet een duidelijke strategie zoals ik die tegen Roger had."

Waar hij tegen Federer altijd hetzelfde deed, moest hij dat juist niet tegen Djokovic doen: "Ik moest heel lang goed spelen en me af en toe ook aanpassen. Ik kon niet elke keer de bal naar zijn backhand slaan, want hij zou dan de bal sneller gaan slaan en dan brengt hij je in een moeilijke positie."

"Ik speelde tegen hem vaker met slice en ook sloeg ik de bal vaker door het midden", vervolgt Nadal. De Spanjaard heeft ook voor de Serviër nog een prachtig compliment in huis: "Ik denk dat hij wat betreft balcontrole de beste ooit is."