Jannik Sinner en Carlos Alcaraz verdeelden de laatste zeven grandslamtitels en ook op de US Open zal een van de twee met de beker aan de haal gaan. De tennisrivalen kunnen allebei voor de tweede keer het laatste grandslamtoernooi van het jaar gaan winnen, maar in de finale staat er nog veel meer op het spel dan enkel een titel voor Sinner en Alcaraz.

In het mannentennis was er jarenlang een Big Three met Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer die de titels onderling verdeelden. Nu de laatste twee gestopt zijn en ook Djokovic in de nadagen van zijn loopbaan zit, is er echter een Big Two voor in de plaats gekomen. Sinds het begin van 2024 werden alle grandslamtitels gewonnen door Sinner en Alcaraz. De Italian was viermaal de beste, terwijl de Spanjaard drie keer de beker pakte.

De twee stonden tegenover elkaar in de finale bij de laatste vier grote evenementen voor de US Open waar ze allebei aan meededen en dus was de verwachting dat ze elkaar op zondag 7 september in de eindstrijd in New York weer zouden gaan treffen. Sinner en Alcaraz maakten dat volledig waar en strijden zondag in het Arthur Ashe Stadium om de titel. Er staat echter nog iets anders belangrijks op het spel.

Strijd om nummer 1-positie op US Open

Sinner is al ruim een jaar de nummer 1 van de wereld, maar die status loopt in de finale gevaar. De Italiaan is de regerend kampioen in New York en verdedigt dus maar liefst 2000 punten. Alcaraz sneuvelde vorig jaar al in de tweede ronde tegen Botic van de Zandschulp en verdiende toen maar 50 punten voor de wereldranglijst. De Italiaan had voorafgaand aan het toernooi nog 1890 punten meer dan de Spaanse nummer 2 van de wereld, maar die is als sneeuw voor de zon verdwenen. De finale is namelijk allesbeslissend voor wie de US Open als lijstaanvoerder verlaat.

Op de virtuele ranglijst staat Alcaraz zelfs boven Sinner, maar de verschillen zijn heel erg klein. Aangezien het verschil tussen het winnen en verliezen van de finale 700 punten is, zal de winnaar van de eindstrijd aanstaande maandag ook de eerste plek op de wereldranglijst in handen hebben. Alcaraz heeft de kans om de koppositie voor het eerst in twee jaar in handen te krijgen. Hij raakte hem na de US Open van 2023 kwijt aan Novak Djokovic, die hem vervolgens in juni 2024 moest afstaan aan Sinner.



Bekijk hieronder op welke puntenaantallen de twee uitkomen per resultaat op de US Open:

Resultaat US Open Punten Alcaraz Punten Sinner Finalist 10.840 10.780 Winnaar 11.540 11.480

Gevaar blijft voor Sinner

Zelfs als Sinner de koppositie weet te behouden op de US Open, loopt hij de komende tijd een groot risico om zijn plekje kwijt te raken. De Italiaan was vorig jaar op dreef in het najaar en won onder meer het masterstoernooi van Shanghai en de ATP Finals. Alcaraz kende toen een mindere periode en verdedigt dus nog een stuk minder punten tot het einde van het jaar.

