Carlos Alcaraz heeft de US Open op zijn naam geschreven door Jannik Sinner in de finale te verslaan. De toptennisser heeft daarmee ook de nummer één-positie op de wereldranglijst overgenomen van zijn grote concurrent. Als klap op de vuurpijl heeft Alcaraz ook een recordbedrag aan prijzengeld binnengesleept met zijn zege in New York. De Spanjaard won met 3-1 in sets.

Alcaraz begon ijzersterk aan de finale in Flushing Meadows, een park in New York City. Hij won de eerste set met liefst 6-2. Daarmee maakte de Spanjaard nog altijd kans om de eerste mannelijke tennisser te worden die zonder setverlies de US Open wint, maar aan die droom kwam al snel een einde.

Bron: HBO Max / Eurosport

In de tweede set tapte Sinner namelijk uit een ander vaatje. De regerend kampioen én huidig nummer één van de wereld won met 6-3. Ook de Italiaan had nogal wat om voor te spelen: Sinner kon de eerste tennisser worden sinds Roger Federer zeventien jaar geleden die de US Open twee jaar op rij won.

Eén game tegen

Alcaraz herpakte zich in de derde set op fenomenale wijze. Hij liet Sinner alle hoeken van het veld zien en won door maar één game weg te geven: 6-1. Daarmee kwam Alcaraz op één set van de overwinning. Bij een zege neemt de 22-jarige toptennisser de leiding over op de wereldranglijst.

De vierde en beslissende set was iets spannender, maar Sinner kon de ontketende Alcaraz niet meer stoppen: 6-4.

Recente geschiedenis

Het was de achtste keer op rij dat minimaal één van de twee toptennissers in de finale van een Grand Slam staat én won. Sinner verdedigde zijn titel op de US Open, terwijl de Spanjaard de Amerikaanse Grand Slam al eens won in 2022, destijds op 19-jarige leeftijd. Beide wereldtoppers streden om hun tweede eindzege in New York.

De partij op het centre court van US Open - in het Arthur Ashe Stadium - zou om 20.10 uur beginnen, maar werd uitgesteld tot 20.45 uur. De Amerikaanse president Donald Trump is namelijk aanwezig bij het evenement. Om die reden werd de start van de finale ook even uitgesteld. Alles rondom de veiligheid van Trump moet tot in de puntjes geregeld zijn. Er passen bijna 24.000 supporters in het stadion in Flushing Meadows, een park in New York City.

Prijzengeld US Open

Het prijzengeld bij de US Open is énorm hoog. Alcaraz en Sinner strijden om liefst vijf miljoen dollar, omgerekend 4,27 miljoen euro. Nog nooit was de prijzenpot op een Grand Slam-toernooi zó hoog.

