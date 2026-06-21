De tenniswereld is zich aan het opmaken voor de comeback van Serena Williams op het heilige gras van Wimbledon, maar de Amerikaanse beleefde vlak daarvoor samen met haar kinderen een angstig moment. Dat overkwam de tennislegende in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Williams was afgelopen week in Berlijn om om deel te nemen aan het dubbeltoernooi en dat was voor haar de generale repetitie voor Wimbledon. Lang duurde die echter niet, want de 44-jarige Amerikaanse verloor samen met haar Tsjechische partner Karolína Muchová met 2-0 in sets. Een week eerder wist ze in Londen wel één ronde te overleven, maar stopte het avontuur door een blessure bij haar dubbelpartner.

Grote schrik

Na haar verloren partij in Berlijn kreeg Williams nog een grote schrik te verwerken. Het tennisicoon overnachtte samen met haar twee dochters in een luxueus hotel in de Duitse hoofdstad.Rond 03.00 uur 's nachts werden ze echter van hun bed gelicht.

Het brandalarm ging af en dus moest heel het hotel geëvacueerd worden, zo meld The Daily Express. Naast Williams waren er meerdere grote namen aanwezig in het hotel. Zo werd ook de nachtrust van toptennissers Coco Gauff, Alex Eala en Eva Lys verstoord. Ook muziekster Doja Cat werd onverwachts van haar bed gelicht. Uiteindelijk bleef iedereen ongedeerd.

Wimbledon-comeback

De heisa komt aan de vooravond van een bijzondere comeback van Williams. Serena heeft namelijk samen met haar zus Venus een wildcard gekregen om samen deel te nemen aan het dubbeltoernooi in Londen. De Amerikaanse kwam sinds de US Open van 2022 niet meer in actie op een grand slam. Venus Williams keerde een jaar geleden al terug na een lange afwezigheid en nam zelfs deel aan de Australian Open eerder dit jaar.

De 23-voudig grandslamwinnares in het enkelspel gaat op het heilige gras op voor haar vijftiende titel in het dubbelspel. Alle veertien eerdere dubbeltitels won ze aan de zijde van Venus. Wimbledon begint op maandag 29 juni.

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