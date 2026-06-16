Serena Williams speelde op dinsdag haar tweede wedstrijd na haar rentree. Het tennisicoon keerde onlangs na jaren weer terug op de baan, maar dat is nog geen daverend succes gebleken. Samen met haar partner Karolina Muchová verloor ze direct in Berlijn.

De rentree van tennislegende Serena Williams werd enkele weken geleden met veel bombarie aangekondigd. De Amerikaanse stopte in 2022 en gaf meermaals aan niet bezig te zijn met een terugkeer. Daar kwam ze onlangs op terug, want bij het grastoernooi in Queen's kwam ze eindelijk weer in actie.

Samen met haar veel jongere teamgenoot Victoria Mboko uit Canada won de 44-jarige Williams ook nog eens haar eerste partij. Helaas werd hun opmars een halt toegeroepen door een hardnekkige blessure van de 19-jarige Mboko. Vervolgens maakte ze bekend ook in Berlijn mee te doen bij de dubbels. In Duitsland speelde ze samen met de Tsjechische Karolina Muchova.

Slechte generale repetitie

In de eerste ronde troffen Williams en haar partner de Mexicaanse Giuliana Olmos en Erin Routliffe uit Nieuw-Zeeland. Lang ging het duel gelijk op, maar zowel in de eerste als tweede set bleek één break de doorslag te geven. Aangezien Williams en Muchova twee keer werden gebroken, wonnen de tegenstanders met 6-4, 6-4. Een slechte generale repetitie dus voor de Amerikaanse richting de volgende Grand Slam, Wimbledon.

Eerder op dinsdag werd bekend dat Williams dus ook zal terugkeren op het heilige gras van Wimbledon. Zij ontvangt een wildcard om mee te doen bij de dubbels in Londen. Haar teamgenoot is een hele bijzondere. Niemand minder dan oudere zus Venus Williams vormt namelijk met Serena een dubbel. Samen wonnen ze zes keer het dubbelspel op Wimbledon, voor het laatst in 2016.

Wimbledon

De zussen hebben sowieso geweldige herinneringen aan Wimbledon. Serena was maar liefst zeven keer de beste op het heilige gras, terwijl oudere zus Venus het toernooi vijf keer op haar naam wist te schrijven. Venus wordt de komende editie één van de oudste deelnemers. Zij wordt op woensdag 46 jaar. De oudere Venus maakte enkele maanden eerder al haar rentree op het professionele circuit.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover