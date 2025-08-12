Venus Williams keerde onlangs terug als professioneel tennisster en haar nóg betere zus Serena zou zomaar dat voorbeeld kunnen volgen. Dat denkt hun oude tenniscoach, die de grote Serena Williams mogelijk al ziet schitteren op de US Open.

Williams (43) deelt de laatste tijd weer meer beelden vanaf de tennisbaan, wat de geruchten rondom een terugkeer alweer doet oplaaien. Daar gaat één van haar oude trainers in mee. Rick Macci - die samenwerkte met beide Williams-zusters, Maria Sharapova, Jennifer Capriati en Andy Roddick - tweette erover.

'Ik kreeg de vraag of Serena mee zal doen aan het dubbelspel met Venus op de US Open', schrijft hij. 'Mijn gevoel zegt van wel, want Serena kan altijd spelen, ook al is ze heel lang weggeweest. Haar serve is nog steeds een van de beste op deze planeet en wanneer ze competitief ergens aan meedoet, is haar mindset van graniet.'

Zeker van deelname aan US Open

Venus Williams (45) deed vorige maand aan het WTA-toernooi van Washington, waar ze een wildcard had gekregen voor het enkel- en dubbelspel. Ze schopte het in beide disciplines tot de tweede ronde. Ook doet zij volgende week mee aan het gemengd dubbelspel op de US Open met Reilly Opelka.

Macci verwacht dus dat zij ook aan het dubbelspel mee zal doen met haar zus Serena. Drie jaar geleden speelde de succesvolste tennisster aller tijden haar laatste wedstrijd, ook op de US Open. Zij verloor destijds in de derde ronde van het Grand Slam-toernooi met 7-5, 6-7, 6-1 van de Australische Ajla Tomljanovic.

Asked if Serena will play doubles with Vee at the OPEN. My gut is probably because at the end of the day Serena can still play even though she has been away. Her serve is still one of the best on the planet and when she competes her mindset is like granite. @serenawilliams — Rick Macci (@RickMacci) August 11, 2025

Imposante carrière

Serena won in haar carrière liefst 23 Grand Slams in het enkelspel, waarvan zes op de US Open. De 43-jarige Amerikaanse pakte ook nog eens 14 Grand Slam-titels met haar zus Venus in het dubbelspel. Ook wonnen zij als duo drie keer goud op de Olympische Spelen. Serena veroverde in het enkelspel één gouden olympische medaille.

De twee helpen elkaar ook buiten de baan, want Serena heeft haar oudere zus aan haar nieuwe vriend geholpen. Hij zei daarover: "Terwijl ik aan de bar stond, kwam Serena naar me toe en zei: 'Ik denk dat mijn zus je leuk vindt. Wil je met ons drieën chatten via WhatsApp om contact te houden?' Die avond dineerden we samen."