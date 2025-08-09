Venus Williams heeft haar geluk naast de tennisbaan gevonden. De 45-jarige tennislegende bevestigde verloofd te zijn met de jongere Italiaan (37) Andrea Preti. Zus Serena Williams blijkt een bijzondere rol gespeeld te hebben bij hun eerste ontmoeting.

Venus Williams is nog altijd niet officieel gestopt met tennis. Afgelopen week stond ze nog met een wildcard op het Masterstoernooi van Cincinnati. Ze verloor in de eerste ronde met 6-4 6-4 van Jessica Bouzas Maneiro, nummer 41 van de wereld. Sinds vorig jaar heeft ze een relatie met de Italiaanse acteur, regisseur én model.

De rentree van Williams is gerelateerd aan haar nieuwe relatie. De verloofde van de ex-grandslamwinnares had haar nog nooit in het echt zien tennissen. Preti sprak in het Italiaanse weekblad F openhartig over hun relatie en bevestigde het aanstaande huwelijk. De relatie bleef bijna een jaar lang geheim.

Verleid door gehaktballetjes in tomatensaus

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in Milaan in 2024, tijdens een Gucci modeshow. "De toenmalige creative director stelde ons aan elkaar voor. Venus begon in het Italiaans tegen me te praten, heel goed, en stelde me voor aan haar familie", vertelde Preti.

"Ik vroeg of ik ze wat te drinken kon brengen. 'Een glas water', antwoordde haar moeder. Terwijl ik aan de bar stond, kwam Serena naar me toe en zei: 'Ik denk dat mijn zus je leuk vindt. Wil je met ons drieën chatten via WhatsApp om contact te houden?' Die avond dineerden we samen", bevestigde hij. Daarna begonnen Preti en Venus elkaar berichtjes te sturen.

"Een paar weken later bracht het lot ons beiden naar Londen. Sindsdien zijn we samen", voegde Andrea toe. De 37-jarige acteur en regisseur onthult: "Venus vindt het heerlijk als ik voor haar kook. Ze volgt een glutenvrij dieet. Ze is dol op mijn gehaktballetjes in tomatensaus - laten we zeggen dat ik haar daarmee heb veroverd - en ook op lasagne en risotto met champignons."

Veelbesproken relaties

Preti is een veelbesproken figuur in Italië. Hij heeft al aardig wat relaties achter de rug. Een langdurige relatie met Claudia Gerini deed veel stof opwaaien vanwege het leeftijdsverschil: de actrice en presentatrice is zeventien jaar ouder dan Preti. Ze gingen uit elkaar in 2018.

Venus is acht jaar ouder dan Andrea, maar hij zegt: "Ik let niet op leeftijd; ik ben geïnteresseerd in de emotionele connectie. Helaas maakt het mensen niet uit of het ware liefde is of hoe lang een relatie duurt. Ze tellen de jaren, wijzen met hun vinger, en dat is het."

De geruchten over een verloving begonnen in februari 2025, toen Williams in Rome een diamanten ring droeg. Een paar weken later droeg ze de ring ook tijdens een modeshow in Milaan.