Venus Williams heeft haar terugkeer op de tennisbaan niet verder kunnen bekronen met wéér een tweede ronde. De Amerikaanse toptennisster, die in juli na zestien maanden terugkeerde op 45-jarige leeftijd, vloog er dit keer in Cincinnati al in de eerste ronde uit.

De oudste van de twee legendarische tenniszusjes Williams ging donderdagavond (Nederlandse tijd) strijdend ten onder tegen de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro: 6-4, 6-4. Twee weken geleden had Williams haar rentree opgeluisterd met een zege op landgenote Peyton Stearns. Voor eigen publiek in Washington versloeg de huidige nummer 647 van de wereld Stearns in anderhalf uur: 6-3, 6-4. Toen eindigde haar run in de tweede ronde tegen Magdalena Frech. Nu dus al in de eerste ronde.

Prijzengeld richting US Open

Williams verliet breed lachend en zwaaiend naar het publiek in Cincinnati de tennisbaan. Ze is tien punten rijker op de ranglijst, maar vooral ook weer wat lekker prijzengeld. Als verliezer in de eerste ronde krijgt ze 11.270 dollar mee. Dat is bijna 10.000 euro waarmee ze zich kan gaan voorbereiden op de US Open. Daar keert de voormalig nummer 1 van de wereld en zevenvoudig Grand Slam-kampioen terug op Flushing Meadows in New York. Ze doet mee in het gemengd dubbelspel met landgenoot Reilly Opelka.

Geen duel met Aryna Sabalenka

Er was een kleine hoop dat Williams kon gaan stunten in Cincinnati. Als ze de derde ronde had gehaald aldaar, dan zorgde de loting ervoor dat er mogelijk een wedstrijd tegen de huidige nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka op de hoofdbaan gespeeld zou kunnen worden. Zij had dan eerst nog langs Leylah Fernandez (als 21ste geplaatst) moeten komen én Sabalenka had zich langs Marketa Vondrousova en Emma Raducanu, Katie Boulter of Olga Danilovic moeten slaan.

Suzan Lamens

Het masterstoernooi in Cincinnati gaat verder zonder Williams, maar met de Nederlandse Suzan Lamens. Zij moet in de eerste ronde tegen de zo'n twintig plaatsen hoger staande Veronika Kudermetova. In de eerste ronde is Lamens al verzekerd van zo'n 10.000 euro. Pas in de derde ronde gaan de bedragen echt tellen: vanaf dan wordt de grens van 25.000 euro doorbroken.