Het sprookje van tennisser Mees Röttgering is ten einde gekomen bij het ATP-toernooi in Winston-Salem in de Verenigde Staten. De 19-jarige Nederlander moest in de derde ronde zijn meerdere erkennen in de als vierde geplaatste Brit Arthur Fery, die hem met 6-3 6-3 aan de kant zette.

Röttgering beleefde zijn doorbraak in Winston-Salem. De nummer 389 van de wereld bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificatie en boekte vervolgens in de eerste ronde tegen de Brit Jan Choinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de tweede ronde stuntte Röttgering tegen Tomáš Macháč, de mondiale Tsjechische nummer 58.

Tegen Fery bleek hij woensdag echter niet te kunnen stunten. Dat is zeker niet gek, want de Britse nummer 37 van de wereld is momenteel in topvorm. Fery was vorige maand de grote sensatie op Wimbledon door vanuit het niets de halve finales te halen. Daarin verloor hij van Alexander Zverev.

Tegen Röttgering had Fery in de eerste set genoeg aan een break bij 2-1. Het verzet van Röttgering leek in de tweede set snel gebroken, toen Fery na twee breaks snel uitliep naar 3-0. De jonge Limburger knokte zich nog terug, maar kon geen derde set meer afdwingen.

Sprookjesweek ten einde

Voor Röttgering komt zijn sprookjesweek op een bijzondere locatie daarmee ten einde. Hij deed, na deelnames aan de ABN Amro Open (Rotterdam) en Libéma Open (Rosmalen), voor het eerst mee aan een ATP-toernooi in het buitenland en boekte daar ook zijn eerste twee zeges. Dat deed hij op bekende banen, want zijn Amerikaanse universiteit is in Winston-Salem.

Door de stuntweek gaat de 19-jarige Röttgering ook flink stijgen op de wereldranglijst. Hij springt komende week op de ranking bijna vijftig plaatsen en komt uit rond plek 340. Daarnaast verdient onze landgenoot ook nog een mooi zakcentje. Röttgering kriigt voor het bereiken van de achtste finales 12.210 dollar.