Botic van de Zandschulp maakt in aanloop naar de US Open heel veel indruk in de Verenigde Staten. De Nederlandse tennisser sloeg zich woensdag naar de kwartfinales bij het ATP-toernooi van Winston-Salem en deed dat op ongekende wijze. Hij gunde Luciano Darderi, de nummer 22 van de wereld, in de achtste finales slechts één game: 6-1, 6-0. Voor Van de Zandschulp betekent dat een historische zege.

Voor Van de Zandschulp staat er deze week de nodige druk op om goed te presteren, want vorig jaar haalde hij in de Amerikaanse plaats de finale. Die verloor hij, maar wel heeft hij dit jaar dus flink wat punten voor de wereldranglijst te verdedigen.

Van die druk lijkt Van de Zandschulp momenteel weinig last te hebben. Hij liet in de eerste ronde al weinig heel van de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo (6-2, 6-0) en tegen Luciano Darderi deed hij het in de volgende ronde nog ietsje beter.

De Italiaanse nummer 22 van de wereld wist in de hele partij namelijk slechts één game te pakken. Na een stand van 1-1 won Van de Zandschulp maar liefst elf games op rij. Zijn Italiaanse opponent oogde opvallend slecht, al had dat wellicht te maken met een blessure. Tijdens de wedstrijd vroeg Darderi immers een medische time-out aan.

Grootste zege ooit voor Van de Zandschulp

De 6-1, 6-0 zege van Van de Zandschulp is een bijzondere, want nooit eerder wist hij zo'n grote zege te boeken op het hoogste tennisniveau. In het verleden won hij drie keer een partij waarin hij slechts twee games verloor, waaronder dus eerder deze week tegen Vallejo, maar deze keer gunde hij Darderi dus slechts één game.

Van de Zandschulp plaatste zich met deze dus voor de kwartfinales. Daarin treft hij de Fransman Benjamin Bonzi. Van de Zandschulp is na de nederlaag van het 19-jarige talent Mees Röttgering de enige overgebleven Nederlander in Winston-Salem.

In vorm naar de US Open

De 30-jarige Van de Zandschulp is bezig aan hele sterke fase. In Montréal legde hij onlangs diverse wereldtoppers aan banden en haalde hij de achtste finales. De mooiste zege boekte hij daar tegen Daniil Medvedev. In Cincinnati was hij al in de tweede ronde klaar, maar was het wonderkind Joao Fonseca die hem versloeg.

Na Winston-Salem speelt Van de Zandschulp de US Open en daar kan hij met veel vertrouwen gaan spelen. Het toernooi op hardcourt geldt als één van de favorieten van de Nederlander. Zijn kwartfinaleplaats in 2021 is nog altijd zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De US Open begint zondag 30 augustus.