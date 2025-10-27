Tallon Griekspoor heeft een mooie opsteker gekregen nadat hij zich met een blessure moest afmelden in Wenen. De Nederlander is na een aantal zeges weer gestegen op de wereldranglijst. Datzelfde geldt voor topspeelster Suzan Lamens.

Griekspoor steeg na zijn optreden bij het tennistoernooi van Wenen van plek 28 naar plek 25. Hij plaatste zich daar voor de kwartfinale tegen Alexander Zverev, maar meldde zich af met een rugblessure. Ook Suzan Lamens steeg een plek en staat 85e op de wereldranglijst.

Carlos Alcaraz blijft lijstaanvoerder, gevolgd door Jannik Sinner die zondag in Wenen zijn vierde titel van het jaar won. Aryna Sabalenka houdt de leiding bij de vrouwen voor Iga Swiatek.

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp is twee plekken gedaald en staat nu 84e op de ATP-ranglijst. De Nederlander heeft een aantal wisselvallige weken achter de rug. Zo won hij in de kwalificaties van het toernooi in Brussel verrassend van Joao Fonseca, maar verloor hij vervolgens weer van de laag geplaatste Eliot Spizziri. In Bazel verloor hij in de kwalificaties van Reilly Opelka, maar mocht hij als lucky loser toch meedoen. Hij won in de eerste ronde knap van top 20-speler Jiri Lehecka, maar verloor vervolgens weer van Opelka. Op de Paris Masters zal Van de Zandschulp niet actief zijn deze week, aangezien hij in de kwalificaties verloor van Ethan Quinn.

Blessure Griekspoor

Griekspoor kende een goede reeks met twee zeges op rij, waarna hij moest opgeven door een rugblessure en zijn partij tegen Alexander Zverev niet kon spelen. "Hij heeft er tot het laatst moment alles aan gedaan om te kunnen spelen, maar een rugblessure gooit roet in het eten voor de Nederlander. Dat is natuurlijk ontzettend balen en pijnlijk", zo vertelde de commentator van Ziggo Sport voordat Griekspoor zijn partij tegen Zverev zou spelen.

Voor Griekspoor is zijn blessure ook vervelend, omdat hij weer op de goede weg was wat betreft zijn vorm. Afgelopen zomer ging hij er op zeven toernooien op een rij in de eerste ronde uit. In Wenen wist hij voor het eerst sinds tijden weer twee keer op rij overtuigend te winnen.