Een flinke knauw voor toptennisser Tallon Griekspoor. De Nederlandse toptennisser maakte kans op een plek in de halve finale van het ATP-toernooi van Wenen, maar haakte vlak voor de wedstrijd geblesseerd af. Het zorgde voor flinke teleurstelling bij de hoofdpersoon.

Vrijdagmiddag stond het zoveelste affiche tussen Griekspoor en de Duitser Alexander Zverev op het programma. Alleen er kwam slecht nieuws vanuit Oostenrijk. Dat werd gemeld via Ziggo Sport, waar kijkers al klaar zaten voor de partij. "Hij heeft er tot het laatst moment alles aan gedaan om te kunnen spelen, maar een rugblessure gooit roet in het eten voor de Nederlander. Dat is natuurlijk ontzettend balen en pijnlijk", aldus de commentator van dienst.

Geen tweede prijs voor Griekspoor in Wenen

Griekspoor liep dus de kans mis om verder te komen in de Erste Bank Open. Daarmee glipte ook de kans op de tweede prijs in een week tijd uit zijn vingers. Voor het hoofdtoernooi in Wenen speelde de Nederlander een demo, die hij won onder toeziend oog van zijn vriendin Anastasia Potapova.

De Russische tennisster was ongetwijfeld van plan om Griekspoor vrijdag tegen Zverev aan te moedigen, iets wat ze eerder dit jaar op Roland Garros ook al deed. Haar vriend haakte echter af, waardoor de Duitser gratis naar de halve finales ging. Daar baalde Griekspoor uiteraard van. 'Het spijt me', schreef hij op Instagram naar zijn fans. Die kregen echter ook een hoopvol bericht voor de volgende editie: 'Tot volgend jaar!'

Geen elfde Griekspoor - Zverev

Het zou de vierde keer dit jaar worden dat Griekspoor en Zverev elkaar zouden treffen. De Nederlander won op Indian Wells, maar daarna stapte de Duitser telkens als winnaar van de baan. Eerst op het graveltoernooi van München, later op Roland Garros. Op de major in Frankrijk viel Griekspoor geblesseerd uit.

Ondanks de teleurstelling in Wenen gaat Griekspoor er wel op vooruit op de wereldranglijst. De Nederlander staat virtueel 25ste.