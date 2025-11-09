Boris Becker en zijn zwangere vrouw zijn gisteren op een unieke manier verrast. Het veelbesproken stel zat rustig te eten toen ze plots getuige waren van een enorme vuurwerkshow in het Italiaanse Toscane.

Op zijn Instagram deelt de oud-tennisser foto's van zijn trip naar Toscane met als klap op de vuurpijl de vuurwerkshow. "Als je het hebt over op de juiste tijd op de juiste plaats zijn.. Een geweldige date met mijn vrouw en nog wat onverwachts vuurwerk om de avond af te toppen." Ook deelt Becker een aantal foto's vanuit het sfeervolle hotel waar hij met zijn zwangere vrouw Lilian de Carvalho Monteiro verblijft.

Veelbesproken Becker

Voor Becker is de vakantie in Italië een welkome afleiding nadat hij voor promotiewerkzaamheden onder andere in Nederland was. Daar schoof de Duitser aan bij Eva Jinek en als bargast bij het populaire Vandaag Inside. Becker was daarom zijn boek te promoten, dat wordt uitgegeven door een Nederlandse uitgever. De Duitser zei achteraf zelf dat hij de sfeer en de vragen in Vandaag Inside fijner vond dan de manier waarop hij aangepakt werd door Jinek. Becker vond dat het daar te weinig over zijn boek ging.

Ook de relatie met Carvalho Monteiro was lange tijd veelbesproken in de Duitse en internationale roddelpers. De 57-jarige Becker is maar liefst 22 jaar ouder dan zijn 35-jarige vrouw en dat deed nogal wat stof opwaaien. Becker is in ieder geval dolgelukkig dat Carvalho Monteiro naast hem staat. "Ze kwam in mijn leven in 2018 toen alles slecht ging. Ze zag iets in me wat ik niet zag. Het eerste wat ze vroeg was: hoe gaat het met je Boris? Die vraag was mij nooit gesteld. Ik zei: het gaat klote, het is een vreselijke tijd", zo vertelde hij in Vandaag Inside.

Becker staat in de sportwereld vooral bekend als een van de beste tennissers ooit. Tegenwoordig is hij na een roerig leven, waarin hij onder andere in de gevangenis terecht kwam, een geliefd spreker op evenementen en voor bedrijven.