Oud-toptennisser Boris Becker heeft met zijn uitgesproken mening heel wat teweeg gebracht. Hij deed een boekje open over nummer drie van de wereld Alexander Zverev. Die reageerde kritisch op zijn woorden.

De twee Duitsers kregen het dit jaar met elkaar aan de stok nadat Becker over hem sprak in een podcast. Zo noemde hij de 28-jarige een 'probleemkind' en stelde dat Zverev de samenwerking met zijn vader moest verbreken. "Er gebeurt ook zo weinig in zijn spelersbox. Je ziet zijn vader, zijn broer, altijd dezelfde gezichten."

De 57-jarige voorspelde niet veel goeds voor Zverev. "Ik ben bang dat hij aan het eind van dit jaar geen indruk heeft gemaakt. Dat zou vreselijk zijn. Hij moet een oplossing vinden vor zijn problemen." De tennisser liet eerder dit jaar weten dat hij last had van zijn mentale gezondheid en professionele hulp zocht.

'Hij zoekt aandacht'

Zverev heeft in gesprek met Bild gereageerd op de uitspraken van zijn landgenoot. "Ik denk dat hij zich niet echt zorgen om mij maakt, eerlijk gezegd. Hij zoekt gewoon aandacht en dat krijgt hij door mij. Dat is jammer. Maar het maakt me niet meer uit."

Hij benadrukt dat hij dit jaar ook kritisch was op zichzelf. "Ik heb soms verschrikkelijk gespeeld. Het was een zwaar jaar, ook fysiek." Zverev kon moeilijk ritme vinden dit seizoen. Ondanks zijn tegenvallende resultaten is hij nog steeds de nummer drie van de wereldranglijst, achter Carlos Alcaraz en Jannik Sinner.

'Illegale pil'

"Ik weet dat ik Carlos en Jannik kan verslaan", zegt Zverev. "Ik moet mijn zelfvertrouwen terugvinden om op mijn oude niveau te komen. Helaas is daar geen magische pil voor. Of misschien wel, maar dan is het illegaal", lacht hij.

Zverev heeft in drie grandslamfinales gestaan. Alle keren lukte het niet om het laatste stapje te zetten. Wel won hij tweemaal het eindjaarstoernooi ATP Finals. Ook is hij olympisch tenniskampioen (2021).

Biografie

Becker heeft een biografie uitgebracht en staat daarom volop in de belangstelling. Hij was onlangs ook in Nederland om het boek te promoten. Hij deed onder meer de tv-show Vandaag Inside aan. Na de promotietour zocht hij het Italiaanse Portofino op samen met zijn hoogzwangere vrouw. De twee trouwden in 2024 en wonen sindsdien in de Italiaanse modestad Milaan.