Lleyton Hewitt werd geliefd bij tennisfans door zijn intense vechtlust. Toch ging hij door zijn vurige karakter over het randje als captain van het Australische Davis Cup-team. Dat komt de 44-jarige Hewitt duur te staan.

Hewitt is voor twee weken geschorst vanwege het duwen van een dopingcontroleur. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency (ITIA). Daarnaast moet de tweevoudig grandslamwinnaar een boete betalen van 30.000 Australische dollars, omgerekend bijna 17.000 euro.

Hewitt werd in januari aangeklaagd vanwege het duwen van de antidopingfunctionaris, een 60-jarige vrijwilliger, na de nederlaag in de halve finales van de Davis Cup Finals tegen Italië in november 2024.

Geen vrijspraak voor Hewitt

Hewitt ontkende de aanklacht en beriep zich op zelfverdediging. De ITIA ging daar niet in mee en stelde dat de acties van de Australiër "niet voldeden aan de eisen van zelfverdediging". Ook zou de duw "te sterk of krachtig en buitensporig of disproportioneel" zijn geweest. De oud-winnaar van Wimbledon en de US Open heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Australië hoeft Hewitt niet te missen tijdens het kwalificatieduel voor de Davis Cup Finals met België op 13 en 14 september of het eindtoernooi medio november. De schorsing gaat in op 24 september en loopt af op 7 oktober. Michael Heron, voorzitter van de rechtbank, zei dat ze niet wilden dat de schorsing "onnodig strafbaar" zou zijn voor Hewitt door zijn Davis Cup-schema te beïnvloeden.

Hewitt heeft 'grens duidelijk overschreden'

"Antidopingpersoneel speelt een fundamentele rol achter de schermen bij het handhaven van de integriteit van het tennis en zij moeten hun taken kunnen uitvoeren zonder angst voor fysiek contact", aldus Karen Moorhouse, de grote baas van ITIA, in een verklaring. "In dit geval was die grens duidelijk overschreden en hadden we geen andere keuze dan actie te ondernemen."